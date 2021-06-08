Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/schenok-1736083356.html
Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа - РИА Новости, 08.06.2021
Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
Жительница Партизанска Приморского края выбросила щенка с балкона шестого этажа, тот погиб, итогом проводимой проверки может стать заведение уголовного дела о... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T07:48
2021-06-08T07:48
умвд рф
приморский край
партизанск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152634/94/1526349400_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_97f0769005240e27c25f02726e373bc0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Жительница Партизанска Приморского края выбросила щенка с балкона шестого этажа, тот погиб, итогом проводимой проверки может стать заведение уголовного дела о жестоком обращении с животным, сообщает региональное УМВД РФ."Свидетелями инцидента стали две студентки медицинского колледжа, проходившие мимо дома №17 на улице Ленинская. Девушки услышали крик, и, посмотрев вверх, увидели на балконе женщину, у которой в руках была небольшая собака светло-серого окраса. В следующее мгновение женщина выбросила животное. От полученных травм собака скончалось. Очевидцы происшествия вызвали полицию", - говорится в сообщении.Владелицей щенка, выбросившей его с балкона, оказалась 48-летняя местная жительница. В отделе полиции она сказала, что во время распития спиртных напитков ее 59-летний сожитель потребовал, чтобы она выставила собаку на балкон, а женщина предложила просто выбросить пса.Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными". Санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210607/zaderzhanie-1735945695.html
приморский край
партизанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152634/94/1526349400_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_312f7b39bf6bc4cc9ca6838f62f6253a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умвд рф, приморский край, партизанск, происшествия

Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа

07:48 08.06.2021
 
CC0 / 2204574 / Пляжные полотенца на балконе
Пляжные полотенца на балконе - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
CC0 / 2204574 /
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Жительница Партизанска Приморского края выбросила щенка с балкона шестого этажа, тот погиб, итогом проводимой проверки может стать заведение уголовного дела о жестоком обращении с животным, сообщает региональное УМВД РФ.
"Свидетелями инцидента стали две студентки медицинского колледжа, проходившие мимо дома №17 на улице Ленинская. Девушки услышали крик, и, посмотрев вверх, увидели на балконе женщину, у которой в руках была небольшая собака светло-серого окраса. В следующее мгновение женщина выбросила животное. От полученных травм собака скончалось. Очевидцы происшествия вызвали полицию", - говорится в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
Вчера, 09:46
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, стрелявшего в бездомных собак
Владелицей щенка, выбросившей его с балкона, оказалась 48-летняя местная жительница. В отделе полиции она сказала, что во время распития спиртных напитков ее 59-летний сожитель потребовал, чтобы она выставила собаку на балкон, а женщина предложила просто выбросить пса.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными". Санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
УМВД РФПриморский крайПартизанскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Минприроды заявило о сильном занижении двумя регионами данных по пожарам
09:07Москве понятна политика США на Украине, заявили в МИД
09:07Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"
09:05МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве
09:00Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
08:49В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице
08:43Умерла писательница Елена Стефанович
08:33На Камчатке объявили режим угрозы ЧС
08:25Младич придет в суд на оглашение вердикта по апелляции на приговор
08:17Москвичей предупредили о грозе и граде
08:09В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам
07:48Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
07:43Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде
07:30ВТБ узнал, когда россияне больше всего тратят на такси
07:30Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке
07:16Названы города, в которых чаще всего происходят "пьяные преступления"
07:11Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян
07:07ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению
07:06Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
06:30Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах
Лента новостейМолния