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Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа

Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа - РИА Новости, 08.06.2021

Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа

Жительница Партизанска Приморского края выбросила щенка с балкона шестого этажа, тот погиб, итогом проводимой проверки может стать заведение уголовного дела о... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T07:48

2021-06-08T07:48

2021-06-08T07:48

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приморский край

партизанск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Жительница Партизанска Приморского края выбросила щенка с балкона шестого этажа, тот погиб, итогом проводимой проверки может стать заведение уголовного дела о жестоком обращении с животным, сообщает региональное УМВД РФ."Свидетелями инцидента стали две студентки медицинского колледжа, проходившие мимо дома №17 на улице Ленинская. Девушки услышали крик, и, посмотрев вверх, увидели на балконе женщину, у которой в руках была небольшая собака светло-серого окраса. В следующее мгновение женщина выбросила животное. От полученных травм собака скончалось. Очевидцы происшествия вызвали полицию", - говорится в сообщении.Владелицей щенка, выбросившей его с балкона, оказалась 48-летняя местная жительница. В отделе полиции она сказала, что во время распития спиртных напитков ее 59-летний сожитель потребовал, чтобы она выставила собаку на балкон, а женщина предложила просто выбросить пса.Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными". Санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210607/zaderzhanie-1735945695.html

приморский край

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умвд рф, приморский край, партизанск, происшествия