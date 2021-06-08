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Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа - РИА Новости, 08.06.2021
Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
Жительница Партизанска Приморского края выбросила щенка с балкона шестого этажа, тот погиб, итогом проводимой проверки может стать заведение уголовного дела о... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T07:48
2021-06-08T07:48
2021-06-08T07:48
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приморский край
партизанск
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Жительница Партизанска Приморского края выбросила щенка с балкона шестого этажа, тот погиб, итогом проводимой проверки может стать заведение уголовного дела о жестоком обращении с животным, сообщает региональное УМВД РФ."Свидетелями инцидента стали две студентки медицинского колледжа, проходившие мимо дома №17 на улице Ленинская. Девушки услышали крик, и, посмотрев вверх, увидели на балконе женщину, у которой в руках была небольшая собака светло-серого окраса. В следующее мгновение женщина выбросила животное. От полученных травм собака скончалось. Очевидцы происшествия вызвали полицию", - говорится в сообщении.Владелицей щенка, выбросившей его с балкона, оказалась 48-летняя местная жительница. В отделе полиции она сказала, что во время распития спиртных напитков ее 59-летний сожитель потребовал, чтобы она выставила собаку на балкон, а женщина предложила просто выбросить пса.Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными". Санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы.
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умвд рф, приморский край, партизанск, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости.
Жительница Партизанска Приморского края
выбросила щенка с балкона шестого этажа, тот погиб, итогом проводимой проверки может стать заведение уголовного дела о жестоком обращении с животным, сообщает региональное УМВД РФ
.
"Свидетелями инцидента стали две студентки медицинского колледжа, проходившие мимо дома №17 на улице Ленинская. Девушки услышали крик, и, посмотрев вверх, увидели на балконе женщину, у которой в руках была небольшая собака светло-серого окраса. В следующее мгновение женщина выбросила животное. От полученных травм собака скончалось. Очевидцы происшествия вызвали полицию", - говорится в сообщении.
Владелицей щенка, выбросившей его с балкона, оказалась 48-летняя местная жительница. В отделе полиции она сказала, что во время распития спиртных напитков ее 59-летний сожитель потребовал, чтобы она выставила собаку на балкон, а женщина предложила просто выбросить пса.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными". Санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы.