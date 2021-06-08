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Сервис Fastly устранил проблему, вызвавшую сбои в работе западных СМИ и интернет-сервисов
Сервис Fastly устранил проблему, вызвавшую сбои в работе западных СМИ и интернет-сервисов - РИА Новости, 08.06.2021
Сервис Fastly устранил проблему, вызвавшую сбои в работе западных СМИ и интернет-сервисов
Американский поставщик облачных услуг Fastly нашел и устранил проблему, которая привела к сбоям в работе сайтов ряда СМИ, компаний и соцсетей по всему миру,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:34
2021-06-08T16:26
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Американский поставщик облачных услуг Fastly нашел и устранил проблему, которая привела к сбоям в работе сайтов ряда СМИ, компаний и соцсетей по всему миру, говорится в сообщении компании."Проблема обнаружена и исправлена. По мере восстановления услуг по всему миру клиенты могут столкнуться с увеличением исходной нагрузки", - говорится в сообщении на сайте.В своем Twitter компания написала, что определила конфигурацию службы, которая вызвала сбои в работе интернет-протокола POP во всем мире, и отключила эту конфигурацию. "Наша глобальная сеть возвращается онлайн", - говорится в сообщении.Тысячи веб-сайтов отключились почти на час во вторник во многих странах мира. Проблемы затронули, в частности, новостные сайты, включая BBC, New York Times, FT, New York Times, Guardian, а также Amazon, Reddit, сервисы Spotify, Twitter, Twitch, Hulu и HBO Max, платежный сервис Stripe и Paypal. Сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, указал на сбои в работе Fastly – американского поставщика услуг облачных вычислений, который может быть причиной сбоя в работе сайтов.Fastly – разработчик технологии, которая помогает компаниям-заказчикам быстрее загружать их веб-сайты. Платформа компании оптимизирует данные для скорости передачи. Среди клиентов компании значатся New York Times, Pinterest, Spotify.
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reddit, paypal, twitter, в мире, технологии

Сервис Fastly устранил проблему, вызвавшую сбои в работе западных СМИ и интернет-сервисов

14:34 08.06.2021 (обновлено: 16:26 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Американский поставщик облачных услуг Fastly нашел и устранил проблему, которая привела к сбоям в работе сайтов ряда СМИ, компаний и соцсетей по всему миру, говорится в сообщении компании.
"Проблема обнаружена и исправлена. По мере восстановления услуг по всему миру клиенты могут столкнуться с увеличением исходной нагрузки", - говорится в сообщении на сайте.
В своем Twitter компания написала, что определила конфигурацию службы, которая вызвала сбои в работе интернет-протокола POP во всем мире, и отключила эту конфигурацию. "Наша глобальная сеть возвращается онлайн", - говорится в сообщении.
Тысячи веб-сайтов отключились почти на час во вторник во многих странах мира. Проблемы затронули, в частности, новостные сайты, включая BBC, New York Times, FT, New York Times, Guardian, а также Amazon, Reddit, сервисы Spotify, Twitter, Twitch, Hulu и HBO Max, платежный сервис Stripe и Paypal. Сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, указал на сбои в работе Fastly – американского поставщика услуг облачных вычислений, который может быть причиной сбоя в работе сайтов.
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Fastly – разработчик технологии, которая помогает компаниям-заказчикам быстрее загружать их веб-сайты. Платформа компании оптимизирует данные для скорости передачи. Среди клиентов компании значатся New York Times, Pinterest, Spotify.
 
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