Сервис Fastly устранил проблему, вызвавшую сбои в работе западных СМИ и интернет-сервисов

Сервис Fastly устранил проблему, вызвавшую сбои в работе западных СМИ и интернет-сервисов

2021-06-08T14:34

2021-06-08T14:34

2021-06-08T16:26

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Американский поставщик облачных услуг Fastly нашел и устранил проблему, которая привела к сбоям в работе сайтов ряда СМИ, компаний и соцсетей по всему миру, говорится в сообщении компании."Проблема обнаружена и исправлена. По мере восстановления услуг по всему миру клиенты могут столкнуться с увеличением исходной нагрузки", - говорится в сообщении на сайте.В своем Twitter компания написала, что определила конфигурацию службы, которая вызвала сбои в работе интернет-протокола POP во всем мире, и отключила эту конфигурацию. "Наша глобальная сеть возвращается онлайн", - говорится в сообщении.Тысячи веб-сайтов отключились почти на час во вторник во многих странах мира. Проблемы затронули, в частности, новостные сайты, включая BBC, New York Times, FT, New York Times, Guardian, а также Amazon, Reddit, сервисы Spotify, Twitter, Twitch, Hulu и HBO Max, платежный сервис Stripe и Paypal. Сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, указал на сбои в работе Fastly – американского поставщика услуг облачных вычислений, который может быть причиной сбоя в работе сайтов.Fastly – разработчик технологии, которая помогает компаниям-заказчикам быстрее загружать их веб-сайты. Платформа компании оптимизирует данные для скорости передачи. Среди клиентов компании значатся New York Times, Pinterest, Spotify.

