Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/sboi-1736128492.html
В работе популярных сайтов и интернет-СМИ произошел масштабный сбой
В работе популярных сайтов и интернет-СМИ произошел масштабный сбой - РИА Новости, 08.06.2021
В работе популярных сайтов и интернет-СМИ произошел масштабный сбой
Пользователи различных СМИ, соцсетей и сайтов компаний столкнулись с неполадками в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:23
2021-06-08T13:43
youtube
the guardian
cnn (телеканал)
the new york times
reddit
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи различных СМИ, соцсетей и сайтов компаний столкнулись с неполадками в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector.В частности, в США отмечаются сбои CNN, New York Times, Guardian, Amazon, Reddit. Также жалобы поступают на работу соцсети Twitter, Twitch, платежной системы Paypal, сервиса Spotify.О проблемах с использованием этих интернет-ресурсов сообщали также пользователи из Канады, России, Германии, Португалии, Великобритании и других странах мира.Как сообщил корреспондент РИА Новости, сайт британского правительства также недоступен. Интернет-порталы российских компаний работают в обычном режиме.Причины сбоя пока неизвестны.Ранее на трудности с подключением пожаловались пользователи YouTube из нескольких стран.
https://ria.ru/20210526/instagram-1734336510.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, the guardian, cnn (телеканал), the new york times, reddit, в мире

В работе популярных сайтов и интернет-СМИ произошел масштабный сбой

13:23 08.06.2021 (обновлено: 13:43 08.06.2021)
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи различных СМИ, соцсетей и сайтов компаний столкнулись с неполадками в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector.
В частности, в США отмечаются сбои CNN, New York Times, Guardian, Amazon, Reddit. Также жалобы поступают на работу соцсети Twitter, Twitch, платежной системы Paypal, сервиса Spotify.
О проблемах с использованием этих интернет-ресурсов сообщали также пользователи из Канады, России, Германии, Португалии, Великобритании и других странах мира.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, сайт британского правительства также недоступен. Интернет-порталы российских компаний работают в обычном режиме.
Причины сбоя пока неизвестны.
Ранее на трудности с подключением пожаловались пользователи YouTube из нескольких стран.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 22:10
В работе Instagram произошел сбой
 
YouTubeThe GuardianCNN (телеканал)The New York TimesRedditВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Названа причина пожара в рязанской больнице
09:34Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
09:33В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
09:31В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
09:29В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
08:29В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
Лента новостейМолния