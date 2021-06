https://ria.ru/20210608/sboi-1736128492.html

В работе популярных сайтов и интернет-СМИ произошел масштабный сбой

В работе популярных сайтов и интернет-СМИ произошел масштабный сбой - РИА Новости, 08.06.2021

В работе популярных сайтов и интернет-СМИ произошел масштабный сбой

Пользователи различных СМИ, соцсетей и сайтов компаний столкнулись с неполадками в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:23

2021-06-08T13:23

2021-06-08T13:43

youtube

the guardian

cnn (телеканал)

the new york times

reddit

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи различных СМИ, соцсетей и сайтов компаний столкнулись с неполадками в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector.В частности, в США отмечаются сбои CNN, New York Times, Guardian, Amazon, Reddit. Также жалобы поступают на работу соцсети Twitter, Twitch, платежной системы Paypal, сервиса Spotify.О проблемах с использованием этих интернет-ресурсов сообщали также пользователи из Канады, России, Германии, Португалии, Великобритании и других странах мира.Как сообщил корреспондент РИА Новости, сайт британского правительства также недоступен. Интернет-порталы российских компаний работают в обычном режиме.Причины сбоя пока неизвестны.Ранее на трудности с подключением пожаловались пользователи YouTube из нескольких стран.

https://ria.ru/20210526/instagram-1734336510.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, the guardian, cnn (телеканал), the new york times, reddit, в мире