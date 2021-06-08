В СПЧ прокомментировали ситуацию с задержанием Сапеги в Минске
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя задержание в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, заявил, что следит за ситуацией, дальнейшие шаги Совета зависят от ее правовой оценки.
"Мы следим за этой ситуацией. По поводу Сапеги не могу сказать, но моя позиция такова, что надо добиваться экстрадиции российских граждан в Россию. Как это будет происходить, какие обвинения ей будут выдвинуты, какие будут здесь ходы правовые, мы сейчас не можем говорить касательно Сапеги", - сказал РИА Новости Фадеев.
"Когда правовая ситуация будет более определенной, тогда можно будет говорить о конкретных шагах", - добавил глава СПЧ.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
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Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.