https://ria.ru/20210608/sapega-1736165828.html

В СПЧ прокомментировали ситуацию с задержанием Сапеги в Минске

В СПЧ прокомментировали ситуацию с задержанием Сапеги в Минске - РИА Новости, 08.06.2021

В СПЧ прокомментировали ситуацию с задержанием Сапеги в Минске

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя задержание в Белоруссии россиянки Софьи... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:59

2021-06-08T15:59

2021-06-08T15:59

софия сапега

роман протасевич

россия

валерий фадеев

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя задержание в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, заявил, что следит за ситуацией, дальнейшие шаги Совета зависят от ее правовой оценки."Когда правовая ситуация будет более определенной, тогда можно будет говорить о конкретных шагах", - добавил глава СПЧ.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.

https://ria.ru/20210604/sapega-1735697267.html

россия

белоруссия

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софия сапега, роман протасевич, россия, валерий фадеев, белоруссия, в мире