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Рогозин вспомнил "Бриллиантовую руку" после слов Псаки о санкциях
Рогозин вспомнил "Бриллиантовую руку" после слов Псаки о санкциях - РИА Новости, 09.06.2021
Рогозин вспомнил "Бриллиантовую руку" после слов Псаки о санкциях
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале поиронизировал над высказываниями официального представителя Белого дома Джен Псаки... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-08T23:41
2021-06-09T09:24
россия
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
роскосмос
цниимаш
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале поиронизировал над высказываниями официального представителя Белого дома Джен Псаки кадрами из фильма "Бриллиантовая рука".Во вторник Псаки сообщила, что не знала о санкциях США против предприятий российской ракетно-космической отрасли и пообещала обсудить это с командой по нацбезопасности. Так она прокомментировала заявление Рогозина, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции может быть пересмотрено в случае снятия санкций с предприятий.Рогозин в ответ на высказывания Псаки разместил в своем Telegram-канале кадры из фильма "Бриллиантовая рука", на которых Геша Козодоев говорит Семену Горбункову: "Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы".Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под санкции США в декабре 2020 года: в списке оказались Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт госкорпорации — ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).Как сообщалось, Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию.
https://ria.ru/20210605/rogozin-1735785337.html
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россия, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, цниимаш, дмитрий рогозин, сша

Рогозин вспомнил "Бриллиантовую руку" после слов Псаки о санкциях

23:41 08.06.2021 (обновлено: 09:24 09.06.2021)
 
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале поиронизировал над высказываниями официального представителя Белого дома Джен Псаки кадрами из фильма "Бриллиантовая рука".
Во вторник Псаки сообщила, что не знала о санкциях США против предприятий российской ракетно-космической отрасли и пообещала обсудить это с командой по нацбезопасности. Так она прокомментировала заявление Рогозина, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции может быть пересмотрено в случае снятия санкций с предприятий.
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Рогозин в ответ на высказывания Псаки разместил в своем Telegram-канале кадры из фильма "Бриллиантовая рука", на которых Геша Козодоев говорит Семену Горбункову: "Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы".
Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под санкции США в декабре 2020 года: в списке оказались Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт госкорпорации — ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).
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Как сообщалось, Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию.
 
РоссияМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШДмитрий РогозинСША
 
 
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