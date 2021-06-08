https://ria.ru/20210608/sanktsii-1736223327.html

Рогозин вспомнил "Бриллиантовую руку" после слов Псаки о санкциях

Рогозин вспомнил "Бриллиантовую руку" после слов Псаки о санкциях - РИА Новости, 09.06.2021

Рогозин вспомнил "Бриллиантовую руку" после слов Псаки о санкциях

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале поиронизировал над высказываниями официального представителя Белого дома Джен Псаки... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-08T23:41

2021-06-08T23:41

2021-06-09T09:24

россия

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

роскосмос

цниимаш

дмитрий рогозин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594363316_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_9d74add262eac76dba5c4c7b5ee45fb4.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале поиронизировал над высказываниями официального представителя Белого дома Джен Псаки кадрами из фильма "Бриллиантовая рука".Во вторник Псаки сообщила, что не знала о санкциях США против предприятий российской ракетно-космической отрасли и пообещала обсудить это с командой по нацбезопасности. Так она прокомментировала заявление Рогозина, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции может быть пересмотрено в случае снятия санкций с предприятий.Рогозин в ответ на высказывания Псаки разместил в своем Telegram-канале кадры из фильма "Бриллиантовая рука", на которых Геша Козодоев говорит Семену Горбункову: "Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы".Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под санкции США в декабре 2020 года: в списке оказались Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт госкорпорации — ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).Как сообщалось, Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию.

https://ria.ru/20210605/rogozin-1735785337.html

https://ria.ru/20210605/mask-1735784922.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, цниимаш, дмитрий рогозин, сша