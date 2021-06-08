США продлили на год санкции против Белоруссии
23:27 08.06.2021 (обновлено: 23:30 08.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год санкции против Белоруссии, введенные в 2006 году, сообщил Белый дом.
Очередной годовой период санкций истекал 16 июня.
Санкции введены в связи с обвинениями в нарушении прав человека, политических репрессиях и коррупции. Белорусские власти эти обвинения отрицают.
Старые санкции продлены на фоне ожидающихся новых санкций из-за ситуации с посадкой в Минске рейса Ryanair и ареста Романа Протасевича белорусскими властями. Согласно заявлению Белого дома, США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают еще один список адресных санкций против представителей белорусских властей.
Кроме того, с 3 июня повторно вступили в действие санкции против девяти белорусских компаний, которые ранее были приостановлены.
США поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Белоруссии с 2007 года, но в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из-под санкций. Впоследствии решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Белоруссии с Западом, в том числе ввиду роли Минска в урегулировании конфликта в Донбассе.
Однако после прошедших в августе 2020 года президентских выборов отношения Минска и Запада резко ухудшились. Вашингтон предупреждал, что так называемая лицензия на сделки с девятью белорусскими компаниями истекает 26 апреля и не будет продлеваться далее в связи с ухудшением ситуации в Белоруссии. Минфин США объявил, что эта лицензия, допускающая необходимое для сворачивания взаимодействие с находящимися под санкциями предприятиями время, будет действовать до 3 июня.
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