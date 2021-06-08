https://ria.ru/20210608/sanktsii-1736222731.html

США продлили на год санкции против Белоруссии

США продлили на год санкции против Белоруссии - РИА Новости, 08.06.2021

США продлили на год санкции против Белоруссии

Президент США Джо Байден продлил на год санкции против Белоруссии, введенные в 2006 году, сообщил Белый дом. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T23:27

2021-06-08T23:27

2021-06-08T23:30

роман протасевич

ryanair

министерство финансов сша

джо байден

минск

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год санкции против Белоруссии, введенные в 2006 году, сообщил Белый дом.Очередной годовой период санкций истекал 16 июня.Санкции введены в связи с обвинениями в нарушении прав человека, политических репрессиях и коррупции. Белорусские власти эти обвинения отрицают.Старые санкции продлены на фоне ожидающихся новых санкций из-за ситуации с посадкой в Минске рейса Ryanair и ареста Романа Протасевича белорусскими властями. Согласно заявлению Белого дома, США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают еще один список адресных санкций против представителей белорусских властей.Кроме того, с 3 июня повторно вступили в действие санкции против девяти белорусских компаний, которые ранее были приостановлены.США поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Белоруссии с 2007 года, но в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из-под санкций. Впоследствии решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Белоруссии с Западом, в том числе ввиду роли Минска в урегулировании конфликта в Донбассе.Однако после прошедших в августе 2020 года президентских выборов отношения Минска и Запада резко ухудшились. Вашингтон предупреждал, что так называемая лицензия на сделки с девятью белорусскими компаниями истекает 26 апреля и не будет продлеваться далее в связи с ухудшением ситуации в Белоруссии. Минфин США объявил, что эта лицензия, допускающая необходимое для сворачивания взаимодействие с находящимися под санкциями предприятиями время, будет действовать до 3 июня.

https://ria.ru/20210529/dogovor-1734691982.html

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

минск

белоруссия

сша

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роман протасевич, ryanair, министерство финансов сша, джо байден, минск, белоруссия, сша, в мире