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В Курганской области самосвал снес надземный переход
В Курганской области самосвал снес надземный переход - РИА Новости, 08.06.2021
В Курганской области самосвал снес надземный переход
Водитель самосвала на трассе "Иртыш" в Курганской области снес поднятым кузовом модульный пешеходный переход во вторник утром, движение на данном участке дороге РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:40
2021-06-08T14:22
россия
угибдд
челябинск
курган
курганская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Водитель самосвала на трассе "Иртыш" в Курганской области снес поднятым кузовом модульный пешеходный переход во вторник утром, движение на данном участке дороге закрыто, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.По данным УГИБДД, ДТП произошло 8 июня в 11.15 (09.15 мск) на 254 километре автодороги "Иртыш"."Водитель 1964 года рождения на автомобиле самосвал осуществлял движение по автодороге "Иртыш" со стороны Челябинска в сторону Кургана. По предварительной информации, на 254 километре трассы водитель грузового автомобиля не опустил кузов, в результате чего произошел наезд на конструкцию надземного пешеходного перехода", - говорится в сообщении.В настоящее время принимаются меры к освобождению проезжей части, на данном участке дороги организован объезд места происшествия, которое регулируют сотрудники госавтоинспекции, уточняется в сообщении.По данным управления федеральный автодорог "Южный Урал", движение на данном участке дороги в обе стороны закрыто с 09.35 мск. Также, по данным управления, пострадавших в ДТП нет. "Дорожные службы ликвидируют последствия аварии, на месте работают два крана", - поясняет управление.Движение на участке трассы "Иртыш" в Курганской области, где утром во вторник самосвал снес поднятым кузовом модульный пешеходный переход, открыли, позже сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал"."Движение по трассе Р-254 в селе Введенское Курганской области снова открыто", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210504/stolknovenie-1731144876.html
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россия, угибдд, челябинск, курган, курганская область, происшествия

В Курганской области самосвал снес надземный переход

13:40 08.06.2021 (обновлено: 14:22 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Водитель самосвала на трассе "Иртыш" в Курганской области снес поднятым кузовом модульный пешеходный переход во вторник утром, движение на данном участке дороге закрыто, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
По данным УГИБДД, ДТП произошло 8 июня в 11.15 (09.15 мск) на 254 километре автодороги "Иртыш".
"Водитель 1964 года рождения на автомобиле самосвал осуществлял движение по автодороге "Иртыш" со стороны Челябинска в сторону Кургана. По предварительной информации, на 254 километре трассы водитель грузового автомобиля не опустил кузов, в результате чего произошел наезд на конструкцию надземного пешеходного перехода", - говорится в сообщении.
В настоящее время принимаются меры к освобождению проезжей части, на данном участке дороги организован объезд места происшествия, которое регулируют сотрудники госавтоинспекции, уточняется в сообщении.
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По данным управления федеральный автодорог "Южный Урал", движение на данном участке дороги в обе стороны закрыто с 09.35 мск. Также, по данным управления, пострадавших в ДТП нет. "Дорожные службы ликвидируют последствия аварии, на месте работают два крана", - поясняет управление.
Движение на участке трассы "Иртыш" в Курганской области, где утром во вторник самосвал снес поднятым кузовом модульный пешеходный переход, открыли, позже сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
"Движение по трассе Р-254 в селе Введенское Курганской области снова открыто", - говорится в сообщении.
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