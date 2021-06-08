https://ria.ru/20210608/samosval-1736131810.html

В Курганской области самосвал снес надземный переход

В Курганской области самосвал снес надземный переход - РИА Новости, 08.06.2021

В Курганской области самосвал снес надземный переход

Водитель самосвала на трассе "Иртыш" в Курганской области снес поднятым кузовом модульный пешеходный переход во вторник утром, движение на данном участке дороге РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:40

2021-06-08T13:40

2021-06-08T14:22

россия

угибдд

челябинск

курган

курганская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727152330_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cc570ee5f26c0f29d509e5026b36c069.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Водитель самосвала на трассе "Иртыш" в Курганской области снес поднятым кузовом модульный пешеходный переход во вторник утром, движение на данном участке дороге закрыто, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.По данным УГИБДД, ДТП произошло 8 июня в 11.15 (09.15 мск) на 254 километре автодороги "Иртыш"."Водитель 1964 года рождения на автомобиле самосвал осуществлял движение по автодороге "Иртыш" со стороны Челябинска в сторону Кургана. По предварительной информации, на 254 километре трассы водитель грузового автомобиля не опустил кузов, в результате чего произошел наезд на конструкцию надземного пешеходного перехода", - говорится в сообщении.В настоящее время принимаются меры к освобождению проезжей части, на данном участке дороги организован объезд места происшествия, которое регулируют сотрудники госавтоинспекции, уточняется в сообщении.По данным управления федеральный автодорог "Южный Урал", движение на данном участке дороги в обе стороны закрыто с 09.35 мск. Также, по данным управления, пострадавших в ДТП нет. "Дорожные службы ликвидируют последствия аварии, на месте работают два крана", - поясняет управление.Движение на участке трассы "Иртыш" в Курганской области, где утром во вторник самосвал снес поднятым кузовом модульный пешеходный переход, открыли, позже сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал"."Движение по трассе Р-254 в селе Введенское Курганской области снова открыто", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210504/stolknovenie-1731144876.html

https://ria.ru/20210329/gruzovik-1603311227.html

россия

челябинск

курган

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, угибдд, челябинск, курган, курганская область, происшествия