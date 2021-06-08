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МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве
МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве - РИА Новости, 08.06.2021
МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключает участия послов России и США Анатолия Антонова и Джона Салливана в саммите в Женеве. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T09:05
2021-06-08T09:05
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключает участия послов России и США Анатолия Антонова и Джона Салливана в саммите в Женеве.Встреча президентов РФ и США запланирована в Женеве на 16 июня."Я ничего исключать не могу, но повторяю, что нет решений. А решений нет по причине того, что не согласован формат. Не далее как вчера мы вновь этим вопросом занимались, возможно, американцы те или иные позиции за последние часы сформулировали, и тогда мы их доработаем максимально оперативно, и ясность появится. На данный момент этого не произошло", - сказал дипломат журналистам.Замглавы МИД РФ добавил, что исходит из того, что глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена."Я исхожу из того, что да, но пока до конца не проведено согласование формата и состава. Мы этим сейчас занимаемся", - ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.Ранее в госдепе сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в российско-американском саммите.
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россия, джон салливан, энтони блинкен, сергей лавров, анатолий антонов, джо байден, женева (город), сша, политика

МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве

09:05 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключает участия послов России и США Анатолия Антонова и Джона Салливана в саммите в Женеве.
Встреча президентов РФ и США запланирована в Женеве на 16 июня.
"Я ничего исключать не могу, но повторяю, что нет решений. А решений нет по причине того, что не согласован формат. Не далее как вчера мы вновь этим вопросом занимались, возможно, американцы те или иные позиции за последние часы сформулировали, и тогда мы их доработаем максимально оперативно, и ясность появится. На данный момент этого не произошло", - сказал дипломат журналистам.
Замглавы МИД РФ добавил, что исходит из того, что глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
"Я исхожу из того, что да, но пока до конца не проведено согласование формата и состава. Мы этим сейчас занимаемся", - ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в госдепе сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в российско-американском саммите.
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РоссияДжон СалливанЭнтони БлинкенСергей ЛавровАнатолий АнтоновДжо БайденЖенева (город)СШАПолитика
 
 
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