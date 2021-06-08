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МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве

МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве - РИА Новости, 08.06.2021

МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключает участия послов России и США Анатолия Антонова и Джона Салливана в саммите в Женеве. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T09:05

2021-06-08T09:05

2021-06-08T09:05

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джон салливан

энтони блинкен

сергей лавров

анатолий антонов

джо байден

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сша

политика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключает участия послов России и США Анатолия Антонова и Джона Салливана в саммите в Женеве.Встреча президентов РФ и США запланирована в Женеве на 16 июня."Я ничего исключать не могу, но повторяю, что нет решений. А решений нет по причине того, что не согласован формат. Не далее как вчера мы вновь этим вопросом занимались, возможно, американцы те или иные позиции за последние часы сформулировали, и тогда мы их доработаем максимально оперативно, и ясность появится. На данный момент этого не произошло", - сказал дипломат журналистам.Замглавы МИД РФ добавил, что исходит из того, что глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена."Я исхожу из того, что да, но пока до конца не проведено согласование формата и состава. Мы этим сейчас занимаемся", - ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.Ранее в госдепе сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в российско-американском саммите.

https://ria.ru/20210607/turne-1736061191.html

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женева (город)

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россия, джон салливан, энтони блинкен, сергей лавров, анатолий антонов, джо байден, женева (город), сша, политика