https://ria.ru/20210608/samara-1736131508.html

Жительница Самары выкинула трехлетнюю дочь с балкона

Жительница Самары выкинула трехлетнюю дочь с балкона - РИА Новости, 08.06.2021

Жительница Самары выкинула трехлетнюю дочь с балкона

Следователи возбудили уголовное дело против 34-летней жительницы Самары, которая выкинула трехлетнюю дочь с шестого этажа, сообщает Следственный комитет. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:38

2021-06-08T13:38

2021-06-08T18:08

россия

следственный комитет россии (ск рф)

октябрьский район

самара

происшествия

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САМАРА, 8 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против 34-летней жительницы Самары, которая выкинула трехлетнюю дочь с шестого этажа, сообщает Следственный комитет.По данным следствия, инцидент произошел в Октябрьском районе города. Видео с места события появилось в паблике "Подслушано. Самара" в социальной сети "ВКонтакте". В публикации говорится, что женщина свесила дочь с балкона в воспитательных целях. В ролике слышно, как она громко кричит: "Боюсь, мам, боюсь, боюсь". Женщина держала ее за майку, но та порвалась, и девочка разбилась насмерть.Женщину обвиняют по статье "Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии". Ее задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.Прокуратура Октябрьского района Самары проводит проверку, в том числе и работы органов профилактики.В региональном Министерстве социально-демографической и семейной политики РИА Новости рассказали, что женщина приехала из Ульяновска и жила с дочкой на съемной квартире. Регистрации в Самарской области у нее не было, на учете она не состояла.

https://ria.ru/20210512/kirov-1731929537.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), октябрьский район, самара, происшествия