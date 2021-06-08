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Жительница Самары выкинула трехлетнюю дочь с балкона
Жительница Самары выкинула трехлетнюю дочь с балкона - РИА Новости, 08.06.2021
Жительница Самары выкинула трехлетнюю дочь с балкона
Следователи возбудили уголовное дело против 34-летней жительницы Самары, которая выкинула трехлетнюю дочь с шестого этажа, сообщает Следственный комитет. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:38
2021-06-08T18:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
октябрьский район
самара
происшествия
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САМАРА, 8 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против 34-летней жительницы Самары, которая выкинула трехлетнюю дочь с шестого этажа, сообщает Следственный комитет.По данным следствия, инцидент произошел в Октябрьском районе города. Видео с места события появилось в паблике "Подслушано. Самара" в социальной сети "ВКонтакте". В публикации говорится, что женщина свесила дочь с балкона в воспитательных целях. В ролике слышно, как она громко кричит: "Боюсь, мам, боюсь, боюсь". Женщина держала ее за майку, но та порвалась, и девочка разбилась насмерть.Женщину обвиняют по статье "Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии". Ее задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.Прокуратура Октябрьского района Самары проводит проверку, в том числе и работы органов профилактики.В региональном Министерстве социально-демографической и семейной политики РИА Новости рассказали, что женщина приехала из Ульяновска и жила с дочкой на съемной квартире. Регистрации в Самарской области у нее не было, на учете она не состояла.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), октябрьский район, самара, происшествия

Жительница Самары выкинула трехлетнюю дочь с балкона

13:38 08.06.2021 (обновлено: 18:08 08.06.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против 34-летней жительницы Самары, которая выкинула трехлетнюю дочь с шестого этажа, сообщает Следственный комитет.
По данным следствия, инцидент произошел в Октябрьском районе города. Видео с места события появилось в паблике "Подслушано. Самара" в социальной сети "ВКонтакте". В публикации говорится, что женщина свесила дочь с балкона в воспитательных целях. В ролике слышно, как она громко кричит: "Боюсь, мам, боюсь, боюсь". Женщина держала ее за майку, но та порвалась, и девочка разбилась насмерть.
Женщину обвиняют по статье "Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии". Ее задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Прокуратура Октябрьского района Самары проводит проверку, в том числе и работы органов профилактики.
В региональном Министерстве социально-демографической и семейной политики РИА Новости рассказали, что женщина приехала из Ульяновска и жила с дочкой на съемной квартире. Регистрации в Самарской области у нее не было, на учете она не состояла.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Октябрьский районСамараПроисшествия
 
 
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