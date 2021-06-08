Постпред России отметил рост интереса к изучению русского языка
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Интерес к изучению русского языка неуклонно растет, все больше людей во всем мире стремятся познать глубину русской души и красоту языка, заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Международный день русского языка отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В этом году праздник посвящен его известному роману в стихах и пройдет под названием: "Евгений Онегин: смотрим, говорим, читаем".
"Роман "Евгений Онегин" А.С. Пушкина был выбран нами не случайно. Как всем известно, День русского языка приурочен к дню рождения этого величайшего русского поэта. Сегодня отрывки его романа прозвучат на всех официальных языках ООН: русском, английском, арабском, испанском, французском и китайском, что позволит подчеркнуть важное значение многоязычия и культурного многообразия в работе всемирной организации", - сказал он во время онлайн-марафона, приуроченного к Международному дню русского языка, который отмечается во всем мире с 2010 года.
Русский язык - один из богатейших языков в мире, служит инструментом межнационального общения, отметил Гатилов, благодаря которому Россия сформировалась как единая и многонациональная страна.
"Отрадно наблюдать, что интерес к изучению русского языка неуклонно растет. Нас не может не радовать тот факт, что все больше граждан других стран читают российских классиков в оригинале, стремясь познать глубину русской души и красоту языка, а также познакомиться с богатым культурным наследием нашей страны", - подчеркнул он.