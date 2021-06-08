https://ria.ru/20210608/rossiya-1736176251.html

Постпред России отметил рост интереса к изучению русского языка

Постпред России отметил рост интереса к изучению русского языка - РИА Новости, 08.06.2021

Постпред России отметил рост интереса к изучению русского языка

Интерес к изучению русского языка неуклонно растет, все больше людей во всем мире стремятся познать глубину русской души и красоту языка, заявил постоянный... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:40

2021-06-08T16:40

2021-06-08T16:40

россия

русский язык в мире

геннадий гатилов

оон

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Интерес к изучению русского языка неуклонно растет, все больше людей во всем мире стремятся познать глубину русской души и красоту языка, заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.Международный день русского языка отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В этом году праздник посвящен его известному роману в стихах и пройдет под названием: "Евгений Онегин: смотрим, говорим, читаем"."Роман "Евгений Онегин" А.С. Пушкина был выбран нами не случайно. Как всем известно, День русского языка приурочен к дню рождения этого величайшего русского поэта. Сегодня отрывки его романа прозвучат на всех официальных языках ООН: русском, английском, арабском, испанском, французском и китайском, что позволит подчеркнуть важное значение многоязычия и культурного многообразия в работе всемирной организации", - сказал он во время онлайн-марафона, приуроченного к Международному дню русского языка, который отмечается во всем мире с 2010 года.Русский язык - один из богатейших языков в мире, служит инструментом межнационального общения, отметил Гатилов, благодаря которому Россия сформировалась как единая и многонациональная страна."Отрадно наблюдать, что интерес к изучению русского языка неуклонно растет. Нас не может не радовать тот факт, что все больше граждан других стран читают российских классиков в оригинале, стремясь познать глубину русской души и красоту языка, а также познакомиться с богатым культурным наследием нашей страны", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210606/yazyk-1735855392.html

https://ria.ru/20210315/shkola-1601187066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русский язык в мире, геннадий гатилов, оон, в мире