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Постпред России отметил рост интереса к изучению русского языка
Постпред России отметил рост интереса к изучению русского языка - РИА Новости, 08.06.2021
Постпред России отметил рост интереса к изучению русского языка
Интерес к изучению русского языка неуклонно растет, все больше людей во всем мире стремятся познать глубину русской души и красоту языка, заявил постоянный... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:40
2021-06-08T16:40
россия
русский язык в мире
геннадий гатилов
оон
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Интерес к изучению русского языка неуклонно растет, все больше людей во всем мире стремятся познать глубину русской души и красоту языка, заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.Международный день русского языка отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В этом году праздник посвящен его известному роману в стихах и пройдет под названием: "Евгений Онегин: смотрим, говорим, читаем"."Роман "Евгений Онегин" А.С. Пушкина был выбран нами не случайно. Как всем известно, День русского языка приурочен к дню рождения этого величайшего русского поэта. Сегодня отрывки его романа прозвучат на всех официальных языках ООН: русском, английском, арабском, испанском, французском и китайском, что позволит подчеркнуть важное значение многоязычия и культурного многообразия в работе всемирной организации", - сказал он во время онлайн-марафона, приуроченного к Международному дню русского языка, который отмечается во всем мире с 2010 года.Русский язык - один из богатейших языков в мире, служит инструментом межнационального общения, отметил Гатилов, благодаря которому Россия сформировалась как единая и многонациональная страна."Отрадно наблюдать, что интерес к изучению русского языка неуклонно растет. Нас не может не радовать тот факт, что все больше граждан других стран читают российских классиков в оригинале, стремясь познать глубину русской души и красоту языка, а также познакомиться с богатым культурным наследием нашей страны", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210606/yazyk-1735855392.html
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россия, русский язык в мире, геннадий гатилов, оон, в мире

Постпред России отметил рост интереса к изучению русского языка

16:40 08.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"
Геннадий Гатилов отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Интерес к изучению русского языка неуклонно растет, все больше людей во всем мире стремятся познать глубину русской души и красоту языка, заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Международный день русского языка отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В этом году праздник посвящен его известному роману в стихах и пройдет под названием: "Евгений Онегин: смотрим, говорим, читаем".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с научным коллективом НИЦ Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 11:11Культура
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"Роман "Евгений Онегин" А.С. Пушкина был выбран нами не случайно. Как всем известно, День русского языка приурочен к дню рождения этого величайшего русского поэта. Сегодня отрывки его романа прозвучат на всех официальных языках ООН: русском, английском, арабском, испанском, французском и китайском, что позволит подчеркнуть важное значение многоязычия и культурного многообразия в работе всемирной организации", - сказал он во время онлайн-марафона, приуроченного к Международному дню русского языка, который отмечается во всем мире с 2010 года.
Русский язык - один из богатейших языков в мире, служит инструментом межнационального общения, отметил Гатилов, благодаря которому Россия сформировалась как единая и многонациональная страна.
"Отрадно наблюдать, что интерес к изучению русского языка неуклонно растет. Нас не может не радовать тот факт, что все больше граждан других стран читают российских классиков в оригинале, стремясь познать глубину русской души и красоту языка, а также познакомиться с богатым культурным наследием нашей страны", - подчеркнул он.
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РоссияРусский язык в миреГеннадий ГатиловООНВ мире
 
 
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