Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/rogozin-1736095938.html
Рогозин анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли
Рогозин анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли - РИА Новости, 08.06.2021
Рогозин анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли
Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита "Роскосмоса" внимательно изучают документы прошлых лет, написал генеральный директор... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:24
2021-06-08T13:08
россия
космос - риа наука
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290692_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_e4525f2df040432a902cf5f6cda4d654.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита "Роскосмоса" внимательно изучают документы прошлых лет, написал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.Так он прокомментировал сообщения СМИ об уголовных делах в ракетно-космической отрасли.В мае в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости рассказывали, что гендиректор корпорации лично инициировал передачу следствию материалов внутренней проверки о хищениях при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля МКС. По этому делу сейчас проходит экс-глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев.В последние годы сообщалось о нескольких уголовных делах против топ-менеджеров предприятий "Роскосмоса". В мае этого года бывший генеральный директор Центра Хруничева Александр Селиверстов получил пять лет колонии по делу о растрате 108 миллионов рублей.В конце 2020 года следователи завершили расследование уголовного дела еще одного экс-главы Центра Хруничева Владимира Нестерова и его соучастников, обвиняемых в хищении 120 миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями с ущербом на 5,3 миллиарда рублей.Кроме того, в июне 2021 года газета "Коммерсантъ" сообщила о двух новых делах, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Утверждается, что в 2020 году благодаря сотрудникам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса") один подрядчик получил за невыполненные работы 600 миллионов рублей, а другой похитил 60 миллионов.Директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова задержали в октябре прошлого года. Его вместе с сообщником уличили в махинациях при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений.Рогозин после этого уволил главу "Дирекции космодрома Восточный" Евгения Рогозу, объявил выговоры руководителю ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру Владимиру Жуку. Впоследствии Охлопкова уволили, а Жука арестовали за злоупотребления полномочиями.
https://ria.ru/20210607/roskosmos-1736008314.html
https://ria.ru/20210606/roskosmos-1735903327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290692_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_f8c9fb6daebbdac236fdb4e920ab0287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, космос - риа наука, дмитрий рогозин

Рогозин анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли

10:24 08.06.2021 (обновлено: 13:08 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита "Роскосмоса" внимательно изучают документы прошлых лет, написал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.
Так он прокомментировал сообщения СМИ об уголовных делах в ракетно-космической отрасли.
"Это явно не последнее дело", — отметил Рогозин.
В мае в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости рассказывали, что гендиректор корпорации лично инициировал передачу следствию материалов внутренней проверки о хищениях при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля МКС. По этому делу сейчас проходит экс-глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев.
В последние годы сообщалось о нескольких уголовных делах против топ-менеджеров предприятий "Роскосмоса". В мае этого года бывший генеральный директор Центра Хруничева Александр Селиверстов получил пять лет колонии по делу о растрате 108 миллионов рублей.
Ракета-носитель Союз-2 в бело-синей гамме - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 15:01
Эксперт назвал условие снятия санкций США с предприятий "Роскосмоса"
В конце 2020 года следователи завершили расследование уголовного дела еще одного экс-главы Центра Хруничева Владимира Нестерова и его соучастников, обвиняемых в хищении 120 миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями с ущербом на 5,3 миллиарда рублей.
Кроме того, в июне 2021 года газета "Коммерсантъ" сообщила о двух новых делах, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Утверждается, что в 2020 году благодаря сотрудникам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса") один подрядчик получил за невыполненные работы 600 миллионов рублей, а другой похитил 60 миллионов.
Директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова задержали в октябре прошлого года. Его вместе с сообщником уличили в махинациях при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений.
Рогозин после этого уволил главу "Дирекции космодрома Восточный" Евгения Рогозу, объявил выговоры руководителю ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру Владимиру Жуку. Впоследствии Охлопкова уволили, а Жука арестовали за злоупотребления полномочиями.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 20:25
В Роскосмосе оценили планы Маска по колонизации Марса
 
РоссияКосмос - РИА НаукаДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Названа причина пожара в рязанской больнице
09:34Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
09:33В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
09:31В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
09:29В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
08:29В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
Лента новостейМолния