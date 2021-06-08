https://ria.ru/20210608/rogozin-1736095938.html

Рогозин анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли

Рогозин анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли - РИА Новости, 08.06.2021

Рогозин анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли

Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита "Роскосмоса" внимательно изучают документы прошлых лет, написал генеральный директор... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:24

2021-06-08T10:24

2021-06-08T13:08

россия

космос - риа наука

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита "Роскосмоса" внимательно изучают документы прошлых лет, написал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.Так он прокомментировал сообщения СМИ об уголовных делах в ракетно-космической отрасли.В мае в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости рассказывали, что гендиректор корпорации лично инициировал передачу следствию материалов внутренней проверки о хищениях при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля МКС. По этому делу сейчас проходит экс-глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев.В последние годы сообщалось о нескольких уголовных делах против топ-менеджеров предприятий "Роскосмоса". В мае этого года бывший генеральный директор Центра Хруничева Александр Селиверстов получил пять лет колонии по делу о растрате 108 миллионов рублей.В конце 2020 года следователи завершили расследование уголовного дела еще одного экс-главы Центра Хруничева Владимира Нестерова и его соучастников, обвиняемых в хищении 120 миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями с ущербом на 5,3 миллиарда рублей.Кроме того, в июне 2021 года газета "Коммерсантъ" сообщила о двух новых делах, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Утверждается, что в 2020 году благодаря сотрудникам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса") один подрядчик получил за невыполненные работы 600 миллионов рублей, а другой похитил 60 миллионов.Директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова задержали в октябре прошлого года. Его вместе с сообщником уличили в махинациях при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений.Рогозин после этого уволил главу "Дирекции космодрома Восточный" Евгения Рогозу, объявил выговоры руководителю ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру Владимиру Жуку. Впоследствии Охлопкова уволили, а Жука арестовали за злоупотребления полномочиями.

https://ria.ru/20210607/roskosmos-1736008314.html

https://ria.ru/20210606/roskosmos-1735903327.html

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россия, космос - риа наука, дмитрий рогозин