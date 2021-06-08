https://ria.ru/20210608/reymond-1736218521.html

Генерал Реймонд: Россия и Китай разрабатывают спутники-истребители

Генерал Реймонд: Россия и Китай разрабатывают спутники-истребители - РИА Новости, 08.06.2021

Генерал Реймонд: Россия и Китай разрабатывают спутники-истребители

Россия и Китай разрабатывают продвинутые системы оружия для космоса, включая лазеры и спутники-истребители, заявил на слушаниях в сенате США генерал Джон... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T21:50

2021-06-08T21:50

2021-06-08T21:50

джон реймонд

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Россия и Китай разрабатывают продвинутые системы оружия для космоса, включая лазеры и спутники-истребители, заявил на слушаниях в сенате США генерал Джон Реймонд, начальник штаба Космических сил США."На протяжении трех десятилетий мы могли считать гарантированным доступ и свободу маневра (в космосе). К сожалению… это уже не так. И Китай, который является растущей угрозой, и Россия продолжают разрабатывать две вещи: во-первых, космический потенциал для собственного использования, чтобы иметь те же преимущества, что и у нас, и во-вторых, они строят конкретные системы, сделанные специально, чтобы противодействовать преимуществам, которые есть у Америки", - сказал Реймонд."Их разработки включают активное глушение нашей группировки спутников GPS и спутников связи, системы направленной энергии, которые могут "ослепить", нарушить работу или повредить наши спутники, а также спутники в космосе, которые специально построены, чтобы уничтожать американские спутники, и киберпотенциал, который может помешать нашему доступу в это пространство", - сказал Реймонд.Впрочем, по его словам, с помощью ассигнований, выделенных конгрессом, военные США смогут "опережать растущую угрозу" со стороны РФ и КНР.

https://ria.ru/20210501/sputniki-1730797558.html

россия

китай

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джон реймонд, россия, gps, космос - риа наука, китай, сша, в мире