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В офисе Зеленского объяснили правки в пресс-релизе о разговоре с Байденом
В офисе Зеленского объяснили правки в пресс-релизе о разговоре с Байденом - РИА Новости, 08.06.2021
В офисе Зеленского объяснили правки в пресс-релизе о разговоре с Байденом
Пресс-релиз по итогам переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена был сделан исходя из прозвучавших устных формулировок, в том... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:47
2021-06-08T13:47
нато
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Пресс-релиз по итогам переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена был сделан исходя из прозвучавших устных формулировок, в том числе, касающихся плана действий по членству в НАТО, а позже начались консультации сторон по уточнению дипломатических формулировок, заявил во вторник советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.Ранее издание Axios сообщило, что Белый дом и власти Украины опубликовали не совпадавшие заявления о содержании телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, позднее Киев изменил релиз, исправив неверное толкование заявления лидера США о членстве Украины в НАТО. В изначальной версии релиза офиса украинского президента говорилось, что президент Соединенных Штатов отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе. Однако в Белом доме отвергли, что Байден делал подобное заявление. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исправление пресс-релиза своего офиса по поводу слов о плане действий относительно членства в НАТО заявил, что слова не важны, важны поступки.По словам Подоляка, первичный пресс-релиз делался исходя из общей атмосферы разговора президентов и прозвучавших устных формулировок, в том числе формулировок, касающихся вступления в НАТО."Пожалуйста, абсолютно не нужно искать что-то темное там, где светло… Важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко. Другое дело, что реальное изумление вызывает попытка части нашего сообщества активно "пройтись" по крайне успешному телефонному разговору и, хотя бы немного, низвести его ценность", - цитирует Подоляка агентство УНИАН.&nbsp;Он отметил, что разговор между двумя президентами был максимально доверительным, предметным, с вполне конкретными определениями тех или иных рисков. Также Подоляк добавил, что тема НАТО чрезвычайно спекулятивна и потому активно используется в пропаганде сторонами, категорически не заинтересованными в действительном продвижении Украины по этому пути.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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нато, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

В офисе Зеленского объяснили правки в пресс-релизе о разговоре с Байденом

13:47 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алан Булкаты
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КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Пресс-релиз по итогам переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена был сделан исходя из прозвучавших устных формулировок, в том числе, касающихся плана действий по членству в НАТО, а позже начались консультации сторон по уточнению дипломатических формулировок, заявил во вторник советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Ранее издание Axios сообщило, что Белый дом и власти Украины опубликовали не совпадавшие заявления о содержании телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, позднее Киев изменил релиз, исправив неверное толкование заявления лидера США о членстве Украины в НАТО. В изначальной версии релиза офиса украинского президента говорилось, что президент Соединенных Штатов отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе. Однако в Белом доме отвергли, что Байден делал подобное заявление. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исправление пресс-релиза своего офиса по поводу слов о плане действий относительно членства в НАТО заявил, что слова не важны, важны поступки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 13:22
"Слова не важны". Зеленский высказался о трактовке разговора с Байденом
По словам Подоляка, первичный пресс-релиз делался исходя из общей атмосферы разговора президентов и прозвучавших устных формулировок, в том числе формулировок, касающихся вступления в НАТО.
"Пожалуйста, абсолютно не нужно искать что-то темное там, где светло… Важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко. Другое дело, что реальное изумление вызывает попытка части нашего сообщества активно "пройтись" по крайне успешному телефонному разговору и, хотя бы немного, низвести его ценность", - цитирует Подоляка агентство УНИАН.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 10:52
"Неизлечимый случай". Эксперт оценил трактовку Киевом слов Байдена о НАТО
 Он отметил, что разговор между двумя президентами был максимально доверительным, предметным, с вполне конкретными определениями тех или иных рисков. Также Подоляк добавил, что тема НАТО чрезвычайно спекулятивна и потому активно используется в пропаганде сторонами, категорически не заинтересованными в действительном продвижении Украины по этому пути.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 10:21
Эксперт назвал разговор с Байденом утешительным призом для Зеленского
 
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