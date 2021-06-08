"Неизлечимый случай". Эксперт оценил трактовку Киевом слов Байдена о НАТО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук назвал неизлечимым случаем трактовку Киевом беседы президентов Украины и США о предоставлении Украине плана действий по вступлению в НАТО.
Ранее издание Axios сообщило, что Белый дом и власти Украины в понедельник опубликовали не совпадавшие заявления о содержании телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского. В изначальной версии релиза администрации украинского президента говорилось, что президент США отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в НАТО. Однако в Белом доме отвергли, что Байден делал подобное заявление, и оказались комментировать, поддерживает ли президент США идею предложить Украине в этом году план действий по членству (ПДЧ) в альянсе.
"Есть такое изречение латинское casus incurabilis – случай неизлечимый. Это как раз по поводу сказанного Зеленским. Эта болезнь НАТО, началась она еще при (президенте) Ющенко, это долгоиграющая тема. Она отражает внутреннюю онкологию украинского политикума, который надеется, что "метастазы" на теле страны излечатся с помощью НАТО. Это случай неизлечимый", - сказал РИА Новости Форманчук.
Политолог считает, что попытки со стороны Украины получить статус плана действий по членству в организации будут поддержаны частью руководства альянса и некоторых стран ЕС.
"Но я думаю, что во время встречи Байден - Путин наш президент четко обозначит "красные линии", которые переходить очень рискованно. Имеется в виду в том числе участие Украины в НАТО. Эта тема будет обозначена, потому что Россия этого терпеть не будет, и в целом это грозит серьезным конфликтом, по сути, войной. Считаю, что Украина будет балансировать на грани этого ПДЧ, но в ближайшее время, пару лет как минимум, Украине этого плана действий не видать", - сказал Форманчук.