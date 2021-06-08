https://ria.ru/20210608/razgovor-1736100763.html

"Неизлечимый случай". Эксперт оценил трактовку Киевом слов Байдена о НАТО

"Неизлечимый случай". Эксперт оценил трактовку Киевом слов Байдена о НАТО - РИА Новости, 08.06.2021

"Неизлечимый случай". Эксперт оценил трактовку Киевом слов Байдена о НАТО

Глава общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук назвал неизлечимым случаем трактовку Киевом беседы президентов Украины и США о предоставлении... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:52

2021-06-08T10:52

2021-06-08T10:52

александр форманчук

нато

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук назвал неизлечимым случаем трактовку Киевом беседы президентов Украины и США о предоставлении Украине плана действий по вступлению в НАТО.Ранее издание Axios сообщило, что Белый дом и власти Украины в понедельник опубликовали не совпадавшие заявления о содержании телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского. В изначальной версии релиза администрации украинского президента говорилось, что президент США отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в НАТО. Однако в Белом доме отвергли, что Байден делал подобное заявление, и оказались комментировать, поддерживает ли президент США идею предложить Украине в этом году план действий по членству (ПДЧ) в альянсе.Политолог считает, что попытки со стороны Украины получить статус плана действий по членству в организации будут поддержаны частью руководства альянса и некоторых стран ЕС."Но я думаю, что во время встречи Байден - Путин наш президент четко обозначит "красные линии", которые переходить очень рискованно. Имеется в виду в том числе участие Украины в НАТО. Эта тема будет обозначена, потому что Россия этого терпеть не будет, и в целом это грозит серьезным конфликтом, по сути, войной. Считаю, что Украина будет балансировать на грани этого ПДЧ, но в ближайшее время, пару лет как минимум, Украине этого плана действий не видать", - сказал Форманчук.

https://ria.ru/20210608/razgovor-1736095298.html

сша

украина

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александр форманчук, нато, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире