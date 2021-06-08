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Почти 50 российских вузов вошли в рейтинг лучших в мире по версии QS

Почти 50 российских вузов вошли в рейтинг лучших в мире по версии QS - РИА Новости, 09.06.2021

Почти 50 российских вузов вошли в рейтинг лучших в мире по версии QS

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова стал лидером среди 48 российских вузов, вошедших в рейтинг лучших университетов мира QS World... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-08T23:11

2021-06-08T23:11

2021-06-09T09:20

рудн

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

рейтинг университетов

виктор садовничий

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россия

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общество

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова стал лидером среди 48 российских вузов, вошедших в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2022, он занял 78-е место, сообщили РИА Новости организаторы.Всемирный рейтинг университетов, составленный глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds, включает более тысячи вузов. QS использует шесть показателей для составления рейтинга – академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение студентов и преподавателей, доля международных сотрудников и доля иностранных студентов.Отмечается, что за всю историю рейтинга в него вошло рекордное количество российских университетов – 48. Только три страны обгоняют РФ по количеству: Китай (58), Великобритания (90) и США (177).Топ-10 российских вузов"Ведущим университетом России уверенно остается Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, который пятый год подряд сохраняет свое место в топ-100 лучших университетов мира", – говорится в сообщении.Вторым стал Санкт-Петербургский государственный университет (242-е место в рейтинге), третьим – Новосибирский государственный университет (246), четвертым – Томский государственный университет (272), пятым – Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (281).Вторая пятерка российских вузов состоит из Московского физико-технического института (290), Высшей школы экономики (305), Российского университета дружбы народов (317), Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (319), Казанского (Приволжского) федерального университета (347).Добавляется, что РУДН за этот год поднялся на девять пунктов, улучшает свои позиции пятый год подряд. Также Казанский университет показывает прирост последние шесть лет.Вместе с тем отмечается замедление прогресса российских вузов в рейтинге лучших университетов мира QS за последний год. Шесть из семи университетов России в верхней части списка снизили позиции за прошедший год, и количество университетов, ухудшивших позиции (13), превышает число улучшивших (10). Уточняется, что девять российских университетов сохранили прошлогодние позиции, а 16 вошли в рейтинг впервые.Академическая репутацияДобавляется, что результаты опроса более чем 130 тысяч представителей международных академических кругов продолжают свидетельствовать о положительной динамике репутационных показателей, достигнутой российскими вузами: в 2017 году доля номинаций, поступивших в адрес российских университетов из зарубежных стран, составила 24 %, а в текущем году – 28%.При этом 64% номинаций, поступивших в адрес российских университетов из зарубежных стран, были получены из Центральной Европы, что указывает на более широкое признание у соседей."Московский университет стал более открытым, современным, динамичным, сохранив в то же время лучшие классические традиции фундаментального образования", – приводит слова ректора МГУ, президента Российского союза ректоров академика Виктора Садовничего пресс-служба вуза.Он также обратил внимание на положительную динамику репутационных показателей, достигнутых российскими вузами за последние годы.Мировой топ-10Массачусетский технологический институт (MIT) признан лучшим университетом мира уже десятый год подряд. В тройке лидеров остаются американские и британские вузы: за Массачусетским технологическим институтом следует Оксфордский университет, а третью строчку разделили Стэнфорд и Кембридж. Пятым стал Гарвард, шестым – Калифорнийский технологический институт.На седьмом месте в мире расположился Имперский колледж Лондона, восьмую строчку разделили Швейцарская высшая техническая школа Цюриха и Университетский колледж Лондона. Замкнул десятку Чикагский университет.

https://na.ria.ru/20210608/qs-1735143578.html

https://na.ria.ru/20210608/qs-global-1735239149.html

https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рудн, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", рейтинг университетов, виктор садовничий, массачусетский технологический институт, россия, навигатор абитуриента, qs, общество