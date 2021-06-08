https://ria.ru/20210608/proslushka-1736121522.html

В Сети появилась финальная часть записей "прослушки Медведчука"

В Сети появилась финальная часть записей "прослушки Медведчука" - РИА Новости, 08.06.2021

В Сети появилась финальная часть записей "прослушки Медведчука"

Финальную, четвертую часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:49

2021-06-08T12:49

2021-06-08T22:08

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Финальную, четвертую часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России опубликовали на канале Bihus.info в YouTube.Bihus.info позиционирует себя как команду журналистских расследований. Ранее были опубликованы три части якобы телефонных разговоров Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Фрагменты этих записей демонстрировал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. В Bihus.info отмечали, что намерены выпустить цикл передач с записями разговоров Медведчука. Политик заявил, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, сфальсифицированы. По его словам, это "чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался".Журналисты утверждают, что Медведчук в ходе телефонных разговоров в 2014 году якобы вел с представителями России посреднические переговоры по поставкам газа на Украину. Параллельно с этим украинская делегация вела переговоры с российской стороной в Брюсселе. На опубликованных записях зафиксированы разговоры, в которых якобы Медведчук убедил занимавшего тогда должность президента Украины Петра Порошенко пойти на уступки российской стороне в этом вопросе.Вместе с тем в опубликованных записях содержатся эпизоды, где якобы Медведчук ведет переговоры с представителями России о поставках электроэнергии на Украину, чтобы Киев, в свою очередь, поставлял электричество в Крым. Как утверждает Bihus.info, Порошенко хотел, чтобы поставки электроэнергии из России проходили через компанию его соратника Константина Григоришина. Однако якобы после того, как это стало известно журналистам, Порошенко принял решение убрать из этой цепочки компанию-посредника, и договор на поставки электроэнергии был подписан с государственной компанией.Кроме того, журналисты утверждают, что Медведчук с 2014 года принимал участие в переговорах по обмену пленными с Донбассом, он якобы общался с представителями ДНР и ЛНР, но не особо способствовал процессу. По их данным, в 2014 году — до подключения Медведчука к переговорам — из Донбасса удалось вернуть 1,5 тысячи пленных, а за последующие пять лет при участии Медведчука — также 1,5 тысячи.Журналисты сообщили, что в ближайшее время опубликуют полные записи якобы разговоров Медведчука, на основании которых они сделали свои четыре выпуска.

https://ria.ru/20210605/kravchuk-1735828749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, виктор медведчук, украина, в мире