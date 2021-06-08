Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/produkty-1736079432.html
Эксперты рассказали, каких Е-добавок в продуктах лучше избегать
Эксперты рассказали, каких Е-добавок в продуктах лучше избегать - РИА Новости, 08.06.2021
Эксперты рассказали, каких Е-добавок в продуктах лучше избегать
Маргарин, кондитерские изделия, сухие завтраки и паштеты могут содержать опасные Е-добавки, которых стоит избегать в пище, следует из исследования сервисов... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T05:30
2021-06-08T05:30
сбер
сбермаркет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732635827_0:166:3076:1897_1920x0_80_0_0_5d7704d87cd92cf0061594d7b8ddbfbd.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Маргарин, кондитерские изделия, сухие завтраки и паштеты могут содержать опасные Е-добавки, которых стоит избегать в пище, следует из исследования сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет"."Ко Дню безопасности пищевых продуктов онлайн-сервисы "СберЗдоровье" и "СберМаркет" (входят в экосистему "Сбера") рассказали, как выбрать безопасные продукты, каких Е-добавок лучше избегать, и сколько стоит корзина полезных продуктов без добавок. Эксперты посоветовали полностью исключить Е230 бифенил и Е214 этилпарабен - они могут содержаться в маргарине и сладостях", - говорится в сообщении.Диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, слова которой приводятся в сообщении, рассказала, что Е-добавки - это вещества, используемые в приготовлении пищи для увеличения срока годности, нейтрализации окисления, достижения нужной консистенции или определенного вкуса.При этом их делят на группы: пищевые красители, эмульгаторы, консерванты, стабилизаторы, антиоксиданты, усилители вкуса и аромата, антибиотики, глазирующие агенты, ферменты, глазирователи, подсластители и разрыхлители, модифицированные крахмалы, химические растворители.По словам диетолога, условно добавки также делят на три группы: условно-безвредные (обычно, экстракты растений и натуральных продуктов), условно-опасные (могут навредить при употреблении в большом количестве) и опасные добавки, которые очень негативно могут повлиять на организм."К ним относятся, например, Е230 бифенил - при изготовлении маргарина, мороженого, кондитерских изделий, Е214 этилпарабен - при приготовлении мясных продуктов, паштетов, сыров, сухих завтраков, молочных десертов, Е103, Е105, Е111, Е121. Часть добавок этой категории запрещена в России", - пояснила Макуха.По данным "СберМаркета", корзина продуктов без добавления искусственных добавок, в которую входят свежие фрукты и овощи, охлажденное мясо говядины и птицы, рыба, крупы, орехи и зеленый чай, обойдется россиянину в 2959 рублей в неделю.
https://ria.ru/20200519/1571666330.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732635827_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_0ae8d4fa3107dbdeb8b19230bd2561f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбер, сбермаркет, общество

Эксперты рассказали, каких Е-добавок в продуктах лучше избегать

05:30 08.06.2021
 
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкПродуктовый магазин в Подмосковье
Продуктовый магазин в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Маргарин, кондитерские изделия, сухие завтраки и паштеты могут содержать опасные Е-добавки, которых стоит избегать в пище, следует из исследования сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет".
"Ко Дню безопасности пищевых продуктов онлайн-сервисы "СберЗдоровье" и "СберМаркет" (входят в экосистему "Сбера") рассказали, как выбрать безопасные продукты, каких Е-добавок лучше избегать, и сколько стоит корзина полезных продуктов без добавок. Эксперты посоветовали полностью исключить Е230 бифенил и Е214 этилпарабен - они могут содержаться в маргарине и сладостях", - говорится в сообщении.
Диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, слова которой приводятся в сообщении, рассказала, что Е-добавки - это вещества, используемые в приготовлении пищи для увеличения срока годности, нейтрализации окисления, достижения нужной консистенции или определенного вкуса.
При этом их делят на группы: пищевые красители, эмульгаторы, консерванты, стабилизаторы, антиоксиданты, усилители вкуса и аромата, антибиотики, глазирующие агенты, ферменты, глазирователи, подсластители и разрыхлители, модифицированные крахмалы, химические растворители.
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 19.05.2020
19 мая 2020, 12:26
Названы опасные добавки с индексом "Е" в продуктах
По словам диетолога, условно добавки также делят на три группы: условно-безвредные (обычно, экстракты растений и натуральных продуктов), условно-опасные (могут навредить при употреблении в большом количестве) и опасные добавки, которые очень негативно могут повлиять на организм.
"К ним относятся, например, Е230 бифенил - при изготовлении маргарина, мороженого, кондитерских изделий, Е214 этилпарабен - при приготовлении мясных продуктов, паштетов, сыров, сухих завтраков, молочных десертов, Е103, Е105, Е111, Е121. Часть добавок этой категории запрещена в России", - пояснила Макуха.
По данным "СберМаркета", корзина продуктов без добавления искусственных добавок, в которую входят свежие фрукты и овощи, охлажденное мясо говядины и птицы, рыба, крупы, орехи и зеленый чай, обойдется россиянину в 2959 рублей в неделю.
 
СберСбермаркетОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Минприроды заявило о сильном занижении двумя регионами данных по пожарам
09:07Москве понятна политика США на Украине, заявили в МИД
09:07Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"
09:05МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве
09:00Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
08:49В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице
08:43Умерла писательница Елена Стефанович
08:33На Камчатке объявили режим угрозы ЧС
08:25Младич придет в суд на оглашение вердикта по апелляции на приговор
08:17Москвичей предупредили о грозе и граде
08:09В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам
07:48Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
07:43Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде
07:30ВТБ узнал, когда россияне больше всего тратят на такси
07:30Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке
07:16Названы города, в которых чаще всего происходят "пьяные преступления"
07:11Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян
07:07ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению
07:06Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
06:30Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах
Лента новостейМолния