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Эксперты рассказали, каких Е-добавок в продуктах лучше избегать
Эксперты рассказали, каких Е-добавок в продуктах лучше избегать - РИА Новости, 08.06.2021
Эксперты рассказали, каких Е-добавок в продуктах лучше избегать
Маргарин, кондитерские изделия, сухие завтраки и паштеты могут содержать опасные Е-добавки, которых стоит избегать в пище, следует из исследования сервисов... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T05:30
2021-06-08T05:30
2021-06-08T05:30
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Маргарин, кондитерские изделия, сухие завтраки и паштеты могут содержать опасные Е-добавки, которых стоит избегать в пище, следует из исследования сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет"."Ко Дню безопасности пищевых продуктов онлайн-сервисы "СберЗдоровье" и "СберМаркет" (входят в экосистему "Сбера") рассказали, как выбрать безопасные продукты, каких Е-добавок лучше избегать, и сколько стоит корзина полезных продуктов без добавок. Эксперты посоветовали полностью исключить Е230 бифенил и Е214 этилпарабен - они могут содержаться в маргарине и сладостях", - говорится в сообщении.Диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, слова которой приводятся в сообщении, рассказала, что Е-добавки - это вещества, используемые в приготовлении пищи для увеличения срока годности, нейтрализации окисления, достижения нужной консистенции или определенного вкуса.При этом их делят на группы: пищевые красители, эмульгаторы, консерванты, стабилизаторы, антиоксиданты, усилители вкуса и аромата, антибиотики, глазирующие агенты, ферменты, глазирователи, подсластители и разрыхлители, модифицированные крахмалы, химические растворители.По словам диетолога, условно добавки также делят на три группы: условно-безвредные (обычно, экстракты растений и натуральных продуктов), условно-опасные (могут навредить при употреблении в большом количестве) и опасные добавки, которые очень негативно могут повлиять на организм."К ним относятся, например, Е230 бифенил - при изготовлении маргарина, мороженого, кондитерских изделий, Е214 этилпарабен - при приготовлении мясных продуктов, паштетов, сыров, сухих завтраков, молочных десертов, Е103, Е105, Е111, Е121. Часть добавок этой категории запрещена в России", - пояснила Макуха.По данным "СберМаркета", корзина продуктов без добавления искусственных добавок, в которую входят свежие фрукты и овощи, охлажденное мясо говядины и птицы, рыба, крупы, орехи и зеленый чай, обойдется россиянину в 2959 рублей в неделю.
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сбер, сбермаркет, общество
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Маргарин, кондитерские изделия, сухие завтраки и паштеты могут содержать опасные Е-добавки, которых стоит избегать в пище, следует из исследования сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет
".
"Ко Дню безопасности пищевых продуктов онлайн-сервисы "СберЗдоровье" и "СберМаркет" (входят в экосистему "Сбера
") рассказали, как выбрать безопасные продукты, каких Е-добавок лучше избегать, и сколько стоит корзина полезных продуктов без добавок. Эксперты посоветовали полностью исключить Е230 бифенил и Е214 этилпарабен - они могут содержаться в маргарине и сладостях", - говорится в сообщении.
Диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, слова которой приводятся в сообщении, рассказала, что Е-добавки - это вещества, используемые в приготовлении пищи для увеличения срока годности, нейтрализации окисления, достижения нужной консистенции или определенного вкуса.
При этом их делят на группы: пищевые красители, эмульгаторы, консерванты, стабилизаторы, антиоксиданты, усилители вкуса и аромата, антибиотики, глазирующие агенты, ферменты, глазирователи, подсластители и разрыхлители, модифицированные крахмалы, химические растворители.
По словам диетолога, условно добавки также делят на три группы: условно-безвредные (обычно, экстракты растений и натуральных продуктов), условно-опасные (могут навредить при употреблении в большом количестве) и опасные добавки, которые очень негативно могут повлиять на организм.
"К ним относятся, например, Е230 бифенил - при изготовлении маргарина, мороженого, кондитерских изделий, Е214 этилпарабен - при приготовлении мясных продуктов, паштетов, сыров, сухих завтраков, молочных десертов, Е103, Е105, Е111, Е121. Часть добавок этой категории запрещена в России", - пояснила Макуха.
По данным "СберМаркета", корзина продуктов без добавления искусственных добавок, в которую входят свежие фрукты и овощи, охлажденное мясо говядины и птицы, рыба, крупы, орехи и зеленый чай, обойдется россиянину в 2959 рублей в неделю.