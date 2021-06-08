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Мишустин призвал пожилых сделать прививку от COVID-19
Мишустин призвал пожилых сделать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021
Мишустин призвал пожилых сделать прививку от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал людей пожилого возраста вакцинироваться от коронавируса. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:25
2021-06-08T16:03
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вакцинация россиян от covid-19
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михаил мишустин
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общество
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ДМИТРОВ (Московская область), 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал людей пожилого возраста вакцинироваться от коронавируса.Во время посещения Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения глава правительства переговорил с подопечными центра, и выяснив, что все они сделали прививку от коронавируса, заметил, что это правильное решение и необходимо подвести к нему и тех, кто еще не решился сделать прививку.Глядя на двух пенсионерок, играющих в шахматы, премьер и сопровождавший его губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поинтересовались, почему женщины в масках. Пенсионерки ответили, что соблюдают меры предосторожности на всякий случай, хотя сами они уже сделали прививки."Это очень правильно и всем рекомендуйте пожалуйста. Это очень важно", - сказал Мишустин, подчеркнув, что власти сделали все необходимое, чтобы сделать вакцинацию доступной и удобной."Надо всем вакцинироваться, причем, конечно, добровольно. Ничего насильно делать не надо. Это так важно для всех: для семьи, для тех, кто рядом живет, для общения", - подчеркнул он.Женщины рассказали, что привились "Спутником V". Причем, по словам одной из них, она долгое время не решалась. "Да, переживают люди, - согласился премьер. - Когда миллионы людей сделали и когда доказана безопасность вакцины, конечно, нужно делать".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, андрей воробьев, общество

Мишустин призвал пожилых сделать прививку от COVID-19

15:25 08.06.2021 (обновлено: 16:03 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ДМИТРОВ (Московская область), 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал людей пожилого возраста вакцинироваться от коронавируса.
Во время посещения Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения глава правительства переговорил с подопечными центра, и выяснив, что все они сделали прививку от коронавируса, заметил, что это правильное решение и необходимо подвести к нему и тех, кто еще не решился сделать прививку.
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Глядя на двух пенсионерок, играющих в шахматы, премьер и сопровождавший его губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поинтересовались, почему женщины в масках. Пенсионерки ответили, что соблюдают меры предосторожности на всякий случай, хотя сами они уже сделали прививки.
"Это очень правильно и всем рекомендуйте пожалуйста. Это очень важно", - сказал Мишустин, подчеркнув, что власти сделали все необходимое, чтобы сделать вакцинацию доступной и удобной.
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"Надо всем вакцинироваться, причем, конечно, добровольно. Ничего насильно делать не надо. Это так важно для всех: для семьи, для тех, кто рядом живет, для общения", - подчеркнул он.
Женщины рассказали, что привились "Спутником V". Причем, по словам одной из них, она долгое время не решалась. "Да, переживают люди, - согласился премьер. - Когда миллионы людей сделали и когда доказана безопасность вакцины, конечно, нужно делать".
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинАндрей ВоробьевОбщество
 
 
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