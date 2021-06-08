https://ria.ru/20210608/privivka-1736158007.html

Мишустин призвал пожилых сделать прививку от COVID-19

Мишустин призвал пожилых сделать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021

Мишустин призвал пожилых сделать прививку от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал людей пожилого возраста вакцинироваться от коронавируса. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:25

2021-06-08T15:25

2021-06-08T16:03

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

андрей воробьев

общество

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ДМИТРОВ (Московская область), 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал людей пожилого возраста вакцинироваться от коронавируса.Во время посещения Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения глава правительства переговорил с подопечными центра, и выяснив, что все они сделали прививку от коронавируса, заметил, что это правильное решение и необходимо подвести к нему и тех, кто еще не решился сделать прививку.Глядя на двух пенсионерок, играющих в шахматы, премьер и сопровождавший его губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поинтересовались, почему женщины в масках. Пенсионерки ответили, что соблюдают меры предосторожности на всякий случай, хотя сами они уже сделали прививки."Это очень правильно и всем рекомендуйте пожалуйста. Это очень важно", - сказал Мишустин, подчеркнув, что власти сделали все необходимое, чтобы сделать вакцинацию доступной и удобной."Надо всем вакцинироваться, причем, конечно, добровольно. Ничего насильно делать не надо. Это так важно для всех: для семьи, для тех, кто рядом живет, для общения", - подчеркнул он.Женщины рассказали, что привились "Спутником V". Причем, по словам одной из них, она долгое время не решалась. "Да, переживают люди, - согласился премьер. - Когда миллионы людей сделали и когда доказана безопасность вакцины, конечно, нужно делать".

https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735723584.html

https://ria.ru/20210608/vaktsinatsiya-1736148780.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, андрей воробьев, общество