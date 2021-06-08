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Nintendo выпустит мощную версию популярной игровой консоли
Nintendo выпустит мощную версию популярной игровой консоли - РИА Новости, 08.06.2021
Nintendo выпустит мощную версию популярной игровой консоли
Консоль Nintendo Switch Pro, выход которой ожидается в ближайшее время, получит совершенно новую аппаратную платформу. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:30
2021-06-08T15:30
2021-06-08T15:30
наука
геймеры
nintendo
технологии
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Консоль Nintendo Switch Pro, выход которой ожидается в ближайшее время, получит совершенно новую аппаратную платформу. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает ресурс Wccftech.Большим нововведением в Nintendo Switch Pro станет 5-нанометровый процессор, который придет на смену 20-нанометровому чипу Nvidia Tegra X1. Графический процессор будет работать на частоте 1 ГГц, а дисплей консоли сможет выдавать 120 кадров в секунду в играх при разрешении 720p.В режиме док-станции приставка Nintendo Switch Pro якобы получит оптимизацию игрового процесса с разрешением 1440p. Говорится и о поддержки технологии Nvidia DLSS — рендеринга на базе искусственного интеллекта, улучшающего производительность и качество графикиВ Nintendo сохраняют тайну вокруг планов обновления Nintendo Switch, которая была представлена еще в 2017 году. Инсайдеры считают, что японцы представят новое поколение консоли до конца 2021 года.
https://ria.ru/20210310/playstation-1600628133.html
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геймеры, nintendo , технологии
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости.
Консоль Nintendo
Switch Pro, выход которой ожидается в ближайшее время, получит совершенно новую аппаратную платформу. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает
ресурс Wccftech.
Большим нововведением в Nintendo Switch Pro станет 5-нанометровый процессор, который придет на смену 20-нанометровому чипу Nvidia Tegra X1. Графический процессор будет работать на частоте 1 ГГц, а дисплей консоли сможет выдавать 120 кадров в секунду в играх при разрешении 720p.
В режиме док-станции приставка Nintendo Switch Pro якобы получит оптимизацию игрового процесса с разрешением 1440p. Говорится и о поддержки технологии Nvidia DLSS — рендеринга на базе искусственного интеллекта, улучшающего производительность и качество графики
В Nintendo сохраняют тайну вокруг планов обновления Nintendo Switch, которая была представлена еще в 2017 году. Инсайдеры считают, что японцы представят новое поколение консоли до конца 2021 года.