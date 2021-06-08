https://ria.ru/20210608/pristavka-1736159189.html

Nintendo выпустит мощную версию популярной игровой консоли

Nintendo выпустит мощную версию популярной игровой консоли - РИА Новости, 08.06.2021

Nintendo выпустит мощную версию популярной игровой консоли

Консоль Nintendo Switch Pro, выход которой ожидается в ближайшее время, получит совершенно новую аппаратную платформу. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:30

2021-06-08T15:30

2021-06-08T15:30

наука

геймеры

nintendo

технологии

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Консоль Nintendo Switch Pro, выход которой ожидается в ближайшее время, получит совершенно новую аппаратную платформу. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает ресурс Wccftech.Большим нововведением в Nintendo Switch Pro станет 5-нанометровый процессор, который придет на смену 20-нанометровому чипу Nvidia Tegra X1. Графический процессор будет работать на частоте 1 ГГц, а дисплей консоли сможет выдавать 120 кадров в секунду в играх при разрешении 720p.В режиме док-станции приставка Nintendo Switch Pro якобы получит оптимизацию игрового процесса с разрешением 1440p. Говорится и о поддержки технологии Nvidia DLSS — рендеринга на базе искусственного интеллекта, улучшающего производительность и качество графикиВ Nintendo сохраняют тайну вокруг планов обновления Nintendo Switch, которая была представлена еще в 2017 году. Инсайдеры считают, что японцы представят новое поколение консоли до конца 2021 года.

https://ria.ru/20210310/playstation-1600628133.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, nintendo , технологии