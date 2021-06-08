https://ria.ru/20210608/prigovor-1736181539.html

Десятки людей собрались у суда в Гааге перед приговором генералу Младичу

Десятки людей собрались у суда в Гааге перед приговором генералу Младичу - РИА Новости, 08.06.2021

Десятки людей собрались у суда в Гааге перед приговором генералу Младичу

Десятки журналистов собрались перед зданием суда в Гааге, где ожидается вынесение вердикта по апелляции бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:03

2021-06-08T17:03

2021-06-08T17:03

приговор генералу младичу

сребреница

ратко младич

республика сербская

гаага

босния и герцеговина

в мире

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ГААГА, 8 июн - РИА Новости. Десятки журналистов собрались перед зданием суда в Гааге, где ожидается вынесение вердикта по апелляции бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича.Также к зданию трибунала пришли пикетчики с плакатом "Свобода для Боснии".Палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) назначила на 8 июня оглашение решения по апелляционной жалобе приговоренного трибуналом в Гааге в 2017 году к пожизненному заключению генерала. Адвокаты и семья Младича не соглашались с датой, назвали ее "поспешной".Сын Младича Дарко сообщил РИА Новости, что генерал будет лично присутствовать на оглашении вердикта. Он подчеркнул, что Ратко Младич сейчас с большим трудом ходит и разговаривает.Ранее СМИ сообщали, что родственники жертв конфликта в Боснии также намеревались присутствовать в зале суда, несмотря на санитарные ограничения.Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции.

https://ria.ru/20210608/mladich-1735991895.html

https://ria.ru/20210324/yugoslaviya-1602730593.html

сребреница

республика сербская

гаага

босния и герцеговина

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приговор генералу младичу, сребреница, ратко младич, республика сербская, гаага, босния и герцеговина, в мире