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Десятки людей собрались у суда в Гааге перед приговором генералу Младичу
Десятки людей собрались у суда в Гааге перед приговором генералу Младичу - РИА Новости, 08.06.2021
Десятки людей собрались у суда в Гааге перед приговором генералу Младичу
Десятки журналистов собрались перед зданием суда в Гааге, где ожидается вынесение вердикта по апелляции бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:03
2021-06-08T17:03
приговор генералу младичу
сребреница
ратко младич
республика сербская
гаага
босния и герцеговина
в мире
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ГААГА, 8 июн - РИА Новости. Десятки журналистов собрались перед зданием суда в Гааге, где ожидается вынесение вердикта по апелляции бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича.Также к зданию трибунала пришли пикетчики с плакатом "Свобода для Боснии".Палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) назначила на 8 июня оглашение решения по апелляционной жалобе приговоренного трибуналом в Гааге в 2017 году к пожизненному заключению генерала. Адвокаты и семья Младича не соглашались с датой, назвали ее "поспешной".Сын Младича Дарко сообщил РИА Новости, что генерал будет лично присутствовать на оглашении вердикта. Он подчеркнул, что Ратко Младич сейчас с большим трудом ходит и разговаривает.Ранее СМИ сообщали, что родственники жертв конфликта в Боснии также намеревались присутствовать в зале суда, несмотря на санитарные ограничения.Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции.
https://ria.ru/20210608/mladich-1735991895.html
https://ria.ru/20210324/yugoslaviya-1602730593.html
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приговор генералу младичу, сребреница, ратко младич, республика сербская, гаага, босния и герцеговина, в мире

Десятки людей собрались у суда в Гааге перед приговором генералу Младичу

17:03 08.06.2021
 
© AP Photo / Martin Meissner, PoolСербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, Нидерланды
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Martin Meissner, Pool
Читать ria.ru в
ГААГА, 8 июн - РИА Новости. Десятки журналистов собрались перед зданием суда в Гааге, где ожидается вынесение вердикта по апелляции бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича.
Также к зданию трибунала пришли пикетчики с плакатом "Свобода для Боснии".
Палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) назначила на 8 июня оглашение решения по апелляционной жалобе приговоренного трибуналом в Гааге в 2017 году к пожизненному заключению генерала. Адвокаты и семья Младича не соглашались с датой, назвали ее "поспешной".
Сын Младича Дарко сообщил РИА Новости, что генерал будет лично присутствовать на оглашении вердикта. Он подчеркнул, что Ратко Младич сейчас с большим трудом ходит и разговаривает.
Председатель Общественного комитета в защиту генерала Ратко Младича Сербии и Республики Сербской Дарко Младич - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 09:00
Дарко Младич: ожидаем освобождения отца, но готовимся к ревизии приговора
Ранее СМИ сообщали, что родственники жертв конфликта в Боснии также намеревались присутствовать в зале суда, несмотря на санитарные ограничения.
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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Приговор генералу МладичуСребреницаРатко МладичРеспублика СербскаяГаагаБосния и ГерцеговинаВ мире
 
 
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