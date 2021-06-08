Десятки людей собрались у суда в Гааге перед приговором генералу Младичу
© AP Photo / Martin Meissner, PoolСербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Martin Meissner, Pool
ГААГА, 8 июн - РИА Новости. Десятки журналистов собрались перед зданием суда в Гааге, где ожидается вынесение вердикта по апелляции бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича.
Также к зданию трибунала пришли пикетчики с плакатом "Свобода для Боснии".
Палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) назначила на 8 июня оглашение решения по апелляционной жалобе приговоренного трибуналом в Гааге в 2017 году к пожизненному заключению генерала. Адвокаты и семья Младича не соглашались с датой, назвали ее "поспешной".
Сын Младича Дарко сообщил РИА Новости, что генерал будет лично присутствовать на оглашении вердикта. Он подчеркнул, что Ратко Младич сейчас с большим трудом ходит и разговаривает.
Ранее СМИ сообщали, что родственники жертв конфликта в Боснии также намеревались присутствовать в зале суда, несмотря на санитарные ограничения.
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции.