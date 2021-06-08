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https://ria.ru/20210608/potok-1736094816.html
В МИД ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
В МИД ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.06.2021
В МИД ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта "Северный поток — 2" может быть отозвано, РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:16
2021-06-08T13:54
россия
северный поток — 2
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта "Северный поток — 2" может быть отозвано, вне зависимости от возможных дальнейших действий Штатов будут начаты поставки газа по этому газопроводу, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что исключение из санкций для Nord Stream 2 AG может быть отозвано."И когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом. Потому что достроить "Северный поток — 2" у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект. — Прим. ред.)", — сказал Рябков журналистам."Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа — это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный, — поставки начнутся и пойдут на благо укреплению энергетической безопасности стран, которые будут его получать", — добавил он.По словам Рябкова, никаких отклонений от российской линии на принципиальное неприятие американской санкционной политики быть не может."Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций мы вести не будем. Пройдет время, я уверен, США поймут, насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика не только в отношении России, но и в отношении других стран", — заключил замминистра.
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россия, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

В МИД ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

10:16 08.06.2021 (обновлено: 13:54 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта "Северный поток — 2" может быть отозвано, вне зависимости от возможных дальнейших действий Штатов будут начаты поставки газа по этому газопроводу, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что исключение из санкций для Nord Stream 2 AG может быть отозвано.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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"И когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом. Потому что достроить "Северный поток — 2" у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект. — Прим. ред.)", — сказал Рябков журналистам.
"Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа — это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный, — поставки начнутся и пойдут на благо укреплению энергетической безопасности стран, которые будут его получать", — добавил он.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Зеленский пожаловался Байдену на "Северный поток — 2"
По словам Рябкова, никаких отклонений от российской линии на принципиальное неприятие американской санкционной политики быть не может.
"Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций мы вести не будем. Пройдет время, я уверен, США поймут, насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика не только в отношении России, но и в отношении других стран", — заключил замминистра.
 
РоссияСеверный поток — 2Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
 
 
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