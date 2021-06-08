https://ria.ru/20210608/potok-1736094816.html

В МИД ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

В МИД ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.06.2021

В МИД ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта "Северный поток — 2" может быть отозвано, РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:16

2021-06-08T10:16

2021-06-08T13:54

россия

северный поток — 2

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта "Северный поток — 2" может быть отозвано, вне зависимости от возможных дальнейших действий Штатов будут начаты поставки газа по этому газопроводу, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что исключение из санкций для Nord Stream 2 AG может быть отозвано."И когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом. Потому что достроить "Северный поток — 2" у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект. — Прим. ред.)", — сказал Рябков журналистам."Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа — это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный, — поставки начнутся и пойдут на благо укреплению энергетической безопасности стран, которые будут его получать", — добавил он.По словам Рябкова, никаких отклонений от российской линии на принципиальное неприятие американской санкционной политики быть не может."Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций мы вести не будем. Пройдет время, я уверен, США поймут, насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика не только в отношении России, но и в отношении других стран", — заключил замминистра.

https://ria.ru/20210607/potok-1736068986.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире