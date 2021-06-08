В МИД ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
10:16 08.06.2021 (обновлено: 13:54 08.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта "Северный поток — 2" может быть отозвано, вне зависимости от возможных дальнейших действий Штатов будут начаты поставки газа по этому газопроводу, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что исключение из санкций для Nord Stream 2 AG может быть отозвано.
"И когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом. Потому что достроить "Северный поток — 2" у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект. — Прим. ред.)", — сказал Рябков журналистам.
"Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа — это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный, — поставки начнутся и пойдут на благо укреплению энергетической безопасности стран, которые будут его получать", — добавил он.
По словам Рябкова, никаких отклонений от российской линии на принципиальное неприятие американской санкционной политики быть не может.
"Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций мы вести не будем. Пройдет время, я уверен, США поймут, насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика не только в отношении России, но и в отношении других стран", — заключил замминистра.