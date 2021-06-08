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Посла Украины возмутила политика Германии
Посла Украины возмутила политика Германии - РИА Новости, 08.06.2021
Посла Украины возмутила политика Германии
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил недовольство из-позиции Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву, об этом пишет издание Welt am Sonntag. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T06:03
2021-06-08T06:03
андрей мельник
франк-вальтер штайнмайер
нато
дмитрий песков
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил недовольство из-позиции Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву, об этом пишет издание Welt am Sonntag.Ранее сообщалось, что сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину "для обороны". Позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.Мельника, как сообщает издание, "раздражают" идущие в Германии дебаты об оказании военной помощи Киеву, в том числе и относительно вопроса о том, что чисто оборонительной военной помощи не бывает. "Конечно, на крыше военно-медицинского автомобиля должно быть вооружение, чтобы он мог защищаться в случае нападения, но с такими машинами нельзя штурмовать линию соприкосновения и отвоевывать оккупированные территории", - заявил украинский посол в интервью изданию.При этом он пожаловался, что даже при личных встречах на высоком уровне тема военной помощи с немецкой стороны просто опускается. "За шесть с половиной лет это действительно никогда не обсуждалось по-настоящему, не говоря уже о каком-то предметном разговоре", - отметил дипломат.При этом Мельник признал, что Германия оказала Киеву обширную помощь в других областях, в частности, "в построении гражданского общества".Посол Украины в Германии регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Берлина. Так, в марте дипломат возложил на Германию задачу "возвращения" Крыма под контроль Киева, объяснив это "колониальным прошлым" ФРГ. Также он призывал Берлин сыграть "ведущую роль" во вступлении Киева в НАТО из-за "исторической ответственности за нацистские преступления".Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, поскольку этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
https://ria.ru/20210603/potok-1735459911.html
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андрей мельник, франк-вальтер штайнмайер, нато, дмитрий песков, германия, украина, в мире

Посла Украины возмутила политика Германии

06:03 08.06.2021
 
© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : МЗС України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил недовольство из-позиции Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву, об этом пишет издание Welt am Sonntag.
Ранее сообщалось, что сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину "для обороны". Позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.
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Мельника, как сообщает издание, "раздражают" идущие в Германии дебаты об оказании военной помощи Киеву, в том числе и относительно вопроса о том, что чисто оборонительной военной помощи не бывает. "Конечно, на крыше военно-медицинского автомобиля должно быть вооружение, чтобы он мог защищаться в случае нападения, но с такими машинами нельзя штурмовать линию соприкосновения и отвоевывать оккупированные территории", - заявил украинский посол в интервью изданию.
При этом он пожаловался, что даже при личных встречах на высоком уровне тема военной помощи с немецкой стороны просто опускается. "За шесть с половиной лет это действительно никогда не обсуждалось по-настоящему, не говоря уже о каком-то предметном разговоре", - отметил дипломат.
При этом Мельник признал, что Германия оказала Киеву обширную помощь в других областях, в частности, "в построении гражданского общества".
Посол Украины в Германии регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Берлина. Так, в марте дипломат возложил на Германию задачу "возвращения" Крыма под контроль Киева, объяснив это "колониальным прошлым" ФРГ. Также он призывал Берлин сыграть "ведущую роль" во вступлении Киева в НАТО из-за "исторической ответственности за нацистские преступления".
Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, поскольку этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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Андрей МельникФранк-Вальтер ШтайнмайерНАТОДмитрий ПесковГерманияУкраинаВ мире
 
 
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