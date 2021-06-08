Блинкен заявил о "худших" для США последствиях строительства "Северного потока — 2"
23:57 08.06.2021 (обновлено: 03:19 09.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Худшим для Вашингтона итогом строительства "Северного потока — 2" были бы отравленные отношения с Германией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Худший возможный исход был бы, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод", — сказал Блинкен на слушаниях в международном комитете сената.
Глава внешнеполитического ведомства заявил об этом, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против Nord Stream 2 AG.
"Германия теперь села за стол, мы активно вовлечены в работу с ними", — заключил госсекретарь.
"Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия", — пояснил глава Госдепа.
Кроме того, Блинкен сообщил о планах Соединенных Штатов "возместить" Украине возможную потерю трансферных платежей и добиться того, чтобы Россия "не могла использовать газ как инструмент принуждения".
Также госсекретарь подчеркнул, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи и Вашингтон продолжит работать над созданием препятствий для введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию.