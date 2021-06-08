https://ria.ru/20210608/posledstviya-1736224416.html

Блинкен заявил о "худших" для США последствиях строительства "Северного потока — 2"

Блинкен заявил о "худших" для США последствиях строительства "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.06.2021

Блинкен заявил о "худших" для США последствиях строительства "Северного потока — 2"

Худшим для Вашингтона итогом строительства "Северного потока — 2" были бы отравленные отношения с Германией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-08T23:57

2021-06-08T23:57

2021-06-09T03:19

германия

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россия

северный поток — 2

энтони блинкен

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Худшим для Вашингтона итогом строительства "Северного потока — 2" были бы отравленные отношения с Германией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Глава внешнеполитического ведомства заявил об этом, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против Nord Stream 2 AG."Германия теперь села за стол, мы активно вовлечены в работу с ними", — заключил госсекретарь.Ранее Блинкен также сообщил, что Вашингтон добивается от Берлин "автоматических" мер против последствий работы нового российского газопровода.Кроме того, Блинкен сообщил о планах Соединенных Штатов "возместить" Украине возможную потерю трансферных платежей и добиться того, чтобы Россия "не могла использовать газ как инструмент принуждения".Также госсекретарь подчеркнул, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи и Вашингтон продолжит работать над созданием препятствий для введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию.

https://ria.ru/20210608/potok-1736094816.html

https://ria.ru/20210607/usloviya-1736011183.html

германия

украина

россия

сша

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германия, украина, россия, северный поток — 2, энтони блинкен, сша, в мире