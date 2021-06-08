https://ria.ru/20210608/polsha-1736210558.html

Историк предложил увековечить православные храмы, разрушенные в Польше

Историк предложил увековечить православные храмы, разрушенные в Польше - РИА Новости, 08.06.2021

Историк предложил увековечить православные храмы, разрушенные в Польше

Предложенный ранее памятный крест на месте разрушенного в 1920-е годы Александро-Невского собора в Варшаве мог бы стать памятником всем разрушенным в Польше... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T20:12

2021-06-08T20:12

2021-06-08T20:12

россия

ежи тыц

российское военно-историческое общество (рвио)

александр невский

содружество

владимир мединский

европа

варшава

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Предложенный ранее памятный крест на месте разрушенного в 1920-е годы Александро-Невского собора в Варшаве мог бы стать памятником всем разрушенным в Польше православным храмам, считает польский историк и руководитель поискового движения "Содружество Kursk" Ежи Тыц.Открытый в 1912 году кафедральный собор Александра Невского в Варшаве стал одним из первых православных храмов, разрушенных в Европе в XX веке. Он был снесен в июле 1926 года, после того как Польша вышла из состава Российской империи. Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в год 800-летия святого благоверного князя Александра Невского предложил установить памятный крест на месте собора."Есть проект, план: установить на месте этого храма в Варшаве крест и мемориальный знак. Я, конечно, полностью за, и по возможности мы будем этому помогать, но я предлагаю, чтобы увековечить все церкви, которые поляками были уничтожены - такой процесс уже существует", - сказал Тыц на Международном форуме "История для будущего. Александр Невский".Он полагает, что польские власти считают действия властей межвоенной Польши образцом. "Нынешние правители моей страны взяли за образец польский межвоенный период, они так же относятся к России - с откровенной ненавистью. Акция по разрушению православных храмов была действием, направленным на устранение даже упоминаний о России в Польше,... на самом деле это акт дерусификации", - добавил он.

https://ria.ru/20210401/polsha-1603642640.html

россия

европа

варшава

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россия, ежи тыц, российское военно-историческое общество (рвио), александр невский, содружество , владимир мединский, европа, варшава, в мире