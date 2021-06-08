Польшу возмутил новый государственный праздник в Белоруссии
ВАРШАВА, 8 июн – РИА Новости. МИД Польши возмущен установлением в Белоруссии нового государственного праздника - Дня народного единства - в честь присоединения польских земель в 1939 году, говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.
Новый государственный праздник - День народного единства - учрежден в Белоруссии, его будут отмечать 17 сентября. Ранее в пресс-службе президента Белоруссии заявили, что 17 сентября 1939 года (тогда советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии, которая в тот момент была в составе Польши – ред.) "стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора".
"МИД с возмущением воспринял заявление властей Белоруссии об учреждении нового праздника "День народного единства" 17 сентября", - говорится в заявлении.
"Основывать историческую политику Белоруссии на наследии пакта Сталина и Гитлера совершенно непонятно. Это жест, вписывающийся в российские действия, направленные на реинтерпретацию чрезвычайно сложной истории нашего региона, который серьезно затруднит для Белоруссии диалог и взаимопонимание с соседними государствами, а также странами Европы", - заявили в МИД Польши.
По мнению официальной Варшавы, "установление Дня национального единства в честь факта включения Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик - это прославление советского наследия и попытка отрезать Белоруссию от ее истинных корней".
"Это акт, подрывающий независимость и суверенитет Белоруссии", - подчеркнули в МИД.