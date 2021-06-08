https://ria.ru/20210608/polsha-1736203931.html

Польшу возмутил новый государственный праздник в Белоруссии

Польшу возмутил новый государственный праздник в Белоруссии - РИА Новости, 08.06.2021

Польшу возмутил новый государственный праздник в Белоруссии

МИД Польши возмущен установлением в Белоруссии нового государственного праздника - Дня народного единства - в честь присоединения польских земель в 1939 году,... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T19:12

2021-06-08T19:12

2021-06-08T19:12

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польша

белоруссия

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ВАРШАВА, 8 июн – РИА Новости. МИД Польши возмущен установлением в Белоруссии нового государственного праздника - Дня народного единства - в честь присоединения польских земель в 1939 году, говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.Новый государственный праздник - День народного единства - учрежден в Белоруссии, его будут отмечать 17 сентября. Ранее в пресс-службе президента Белоруссии заявили, что 17 сентября 1939 года (тогда советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии, которая в тот момент была в составе Польши – ред.) "стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора"."Основывать историческую политику Белоруссии на наследии пакта Сталина и Гитлера совершенно непонятно. Это жест, вписывающийся в российские действия, направленные на реинтерпретацию чрезвычайно сложной истории нашего региона, который серьезно затруднит для Белоруссии диалог и взаимопонимание с соседними государствами, а также странами Европы", - заявили в МИД Польши.По мнению официальной Варшавы, "установление Дня национального единства в честь факта включения Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик - это прославление советского наследия и попытка отрезать Белоруссию от ее истинных корней"."Это акт, подрывающий независимость и суверенитет Белоруссии", - подчеркнули в МИД.

https://ria.ru/20210518/razvedka-1732811902.html

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мид польши, польша, белоруссия, варшава, в мире