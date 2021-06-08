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В Татарстане нетрезвый полицейский сбил ребенка на самокате
В Татарстане нетрезвый полицейский сбил ребенка на самокате - РИА Новости, 08.06.2021
В Татарстане нетрезвый полицейский сбил ребенка на самокате
Сотрудник полиции в нетрезвом состоянии на автомобиле сбил ребёнка на самокате в Набережных Челнах, он будет уволен из правоохранительных органов, сообщает МВД... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:24
2021-06-08T14:24
набережные челны
происшествия
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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Сотрудник полиции в нетрезвом состоянии на автомобиле сбил ребёнка на самокате в Набережных Челнах, он будет уволен из правоохранительных органов, сообщает МВД по Татарстану.По данным местных СМИ, в минувшую субботу в Набережных Челнах замначальника уголовного розыска отдела полиции "Автозаводский" на автомобиле Suzuki Grand Vitara сбил восьмилетнего мальчика на самокате. Ребёнок получил ушибы и ссадины. При этом, как отмечается, водитель был пьян."Установлено, что автомобилем Suzuki управлял находившийся вне службы сотрудник полиции. По результатам освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara при повороте направо не предоставил преимущество пешеходу на самокате.По данному факту руководством МВД по Татарстану назначена служебная проверка."Сотрудник будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители", - подчеркивает МВД.
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набережные челны, происшествия

В Татарстане нетрезвый полицейский сбил ребенка на самокате

14:24 08.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Сотрудник полиции в нетрезвом состоянии на автомобиле сбил ребёнка на самокате в Набережных Челнах, он будет уволен из правоохранительных органов, сообщает МВД по Татарстану.
По данным местных СМИ, в минувшую субботу в Набережных Челнах замначальника уголовного розыска отдела полиции "Автозаводский" на автомобиле Suzuki Grand Vitara сбил восьмилетнего мальчика на самокате. Ребёнок получил ушибы и ссадины. При этом, как отмечается, водитель был пьян.
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"Установлено, что автомобилем Suzuki управлял находившийся вне службы сотрудник полиции. По результатам освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara при повороте направо не предоставил преимущество пешеходу на самокате.
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По данному факту руководством МВД по Татарстану назначена служебная проверка.
"Сотрудник будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители", - подчеркивает МВД.
 
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