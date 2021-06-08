В Белгородской области подросток изнасиловал школьницу
11:31 08.06.2021 (обновлено: 11:37 08.06.2021)
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Подросток в Белгородской области совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней школьницы, угрожая, что изобьет ее и ее младшего брата, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел вечером 6 июня в Новом Осколе. Местный 13-летний житель с 15-летней знакомой и приятелем находились на детской площадке около леса.
"Подросток отвел девочку в лес, где, угрожая избиением ей и ее младшему брату, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. О произошедшем девочка сообщила маме, которая обратилась в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучаются данные, характеризующие всех участников происшествия, условия их жизни и воспитания. Пострадавшей девочке окажут психологическую помощь.
"В связи с недостижением 13-летним подростком возраста уголовной ответственности (14 лет), материалы в отношении него будут переданы в УМВД России по Белгородской области и комиссию по делам несовершеннолетних администрации Новооскольского городского округа для постановки на профилактический учет и решения вопроса о помещении в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей", - информирует следствие.
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