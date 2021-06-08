https://ria.ru/20210608/podrostok-1736107030.html

В Белгородской области подросток изнасиловал школьницу

В Белгородской области подросток изнасиловал школьницу - РИА Новости, 08.06.2021

В Белгородской области подросток изнасиловал школьницу

Подросток в Белгородской области совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней школьницы, угрожая, что изобьет ее и ее младшего... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:31

2021-06-08T11:31

2021-06-08T11:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

новый оскол

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Подросток в Белгородской области совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней школьницы, угрожая, что изобьет ее и ее младшего брата, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.Инцидент произошел вечером 6 июня в Новом Осколе. Местный 13-летний житель с 15-летней знакомой и приятелем находились на детской площадке около леса.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучаются данные, характеризующие всех участников происшествия, условия их жизни и воспитания. Пострадавшей девочке окажут психологическую помощь."В связи с недостижением 13-летним подростком возраста уголовной ответственности (14 лет), материалы в отношении него будут переданы в УМВД России по Белгородской области и комиссию по делам несовершеннолетних администрации Новооскольского городского округа для постановки на профилактический учет и решения вопроса о помещении в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей", - информирует следствие.

https://ria.ru/20210521/iznasilovanie-1733393060.html

россия

белгородская область

новый оскол

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россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, новый оскол, происшествия