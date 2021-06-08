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Подростки из Волжского рассказали, зачем выдумали историю про стрелявшего
Подростки из Волжского рассказали, зачем выдумали историю про стрелявшего - РИА Новости, 08.06.2021
Подростки из Волжского рассказали, зачем выдумали историю про стрелявшего
Два подростка из Волжского побоялись сообщить, что стреляли друг в друга из пневматической винтовки, поэтому выдумали историю про мужчину. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:43
2021-06-08T17:43
2021-06-08T17:43
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
волжский
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 8 июн – РИА Новости. Два подростка из Волжского побоялись сообщить, что стреляли друг в друга из пневматической винтовки, поэтому выдумали историю про мужчину.Ранее сообщалось, что во вторник возле школы в городе Волжский стреляли из неустановленного оружия, двое подростков получили ранения. По данным комитета здравоохранения региона, один был ранен в ногу, второй – в предплечье, их состояние не вызывает опасения у медиков. Полиция начала розыск стрелявшего. СК и прокуратура организовали проверку. Позже выяснилось, что подростки стреляли друг в друга и снимали на видео, а историю про мужчину выдумали.На видео, предоставленном журналистам пресс-службой ГУМВД по Волгоградской области, один из подростков рассказывает, что сначала в него выстрелил друг и он же перебинтовал ему руку, а затем предложил выстрелить в него, чтобы "не было обидно"."Забоялись сказать, как есть, и наврали", - подтверждает второй.Полиция проводит проверку "по факту заведомо ложного вызова специализированных служб". По информации ГУМВД, ранее подростки на спецучете не состояли.
https://ria.ru/20210531/arest-1734947299.html
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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, волжский, происшествия