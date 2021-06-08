https://ria.ru/20210608/podrostki-1736188706.html

Подростки из Волжского рассказали, зачем выдумали историю про стрелявшего

Подростки из Волжского рассказали, зачем выдумали историю про стрелявшего - РИА Новости, 08.06.2021

Подростки из Волжского рассказали, зачем выдумали историю про стрелявшего

Два подростка из Волжского побоялись сообщить, что стреляли друг в друга из пневматической винтовки, поэтому выдумали историю про мужчину. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:43

2021-06-08T17:43

2021-06-08T17:43

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

волжский

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 8 июн – РИА Новости. Два подростка из Волжского побоялись сообщить, что стреляли друг в друга из пневматической винтовки, поэтому выдумали историю про мужчину.Ранее сообщалось, что во вторник возле школы в городе Волжский стреляли из неустановленного оружия, двое подростков получили ранения. По данным комитета здравоохранения региона, один был ранен в ногу, второй – в предплечье, их состояние не вызывает опасения у медиков. Полиция начала розыск стрелявшего. СК и прокуратура организовали проверку. Позже выяснилось, что подростки стреляли друг в друга и снимали на видео, а историю про мужчину выдумали.На видео, предоставленном журналистам пресс-службой ГУМВД по Волгоградской области, один из подростков рассказывает, что сначала в него выстрелил друг и он же перебинтовал ему руку, а затем предложил выстрелить в него, чтобы "не было обидно"."Забоялись сказать, как есть, и наврали", - подтверждает второй.Полиция проводит проверку "по факту заведомо ложного вызова специализированных служб". По информации ГУМВД, ранее подростки на спецучете не состояли.

https://ria.ru/20210531/arest-1734947299.html

волгоградская область

волжский

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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, волжский, происшествия