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Подростки из Волжского рассказали, зачем выдумали историю про стрелявшего
Подростки из Волжского рассказали, зачем выдумали историю про стрелявшего - РИА Новости, 08.06.2021
Подростки из Волжского рассказали, зачем выдумали историю про стрелявшего
Два подростка из Волжского побоялись сообщить, что стреляли друг в друга из пневматической винтовки, поэтому выдумали историю про мужчину. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:43
2021-06-08T17:43
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
волжский
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 8 июн – РИА Новости. Два подростка из Волжского побоялись сообщить, что стреляли друг в друга из пневматической винтовки, поэтому выдумали историю про мужчину.Ранее сообщалось, что во вторник возле школы в городе Волжский стреляли из неустановленного оружия, двое подростков получили ранения. По данным комитета здравоохранения региона, один был ранен в ногу, второй – в предплечье, их состояние не вызывает опасения у медиков. Полиция начала розыск стрелявшего. СК и прокуратура организовали проверку. Позже выяснилось, что подростки стреляли друг в друга и снимали на видео, а историю про мужчину выдумали.На видео, предоставленном журналистам пресс-службой ГУМВД по Волгоградской области, один из подростков рассказывает, что сначала в него выстрелил друг и он же перебинтовал ему руку, а затем предложил выстрелить в него, чтобы "не было обидно"."Забоялись сказать, как есть, и наврали", - подтверждает второй.Полиция проводит проверку "по факту заведомо ложного вызова специализированных служб". По информации ГУМВД, ранее подростки на спецучете не состояли.
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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, волжский, происшествия

Подростки из Волжского рассказали, зачем выдумали историю про стрелявшего

17:43 08.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВОЛГОГРАД, 8 июн – РИА Новости. Два подростка из Волжского побоялись сообщить, что стреляли друг в друга из пневматической винтовки, поэтому выдумали историю про мужчину.
Ранее сообщалось, что во вторник возле школы в городе Волжский стреляли из неустановленного оружия, двое подростков получили ранения. По данным комитета здравоохранения региона, один был ранен в ногу, второй – в предплечье, их состояние не вызывает опасения у медиков. Полиция начала розыск стрелявшего. СК и прокуратура организовали проверку. Позже выяснилось, что подростки стреляли друг в друга и снимали на видео, а историю про мужчину выдумали.
На видео, предоставленном журналистам пресс-службой ГУМВД по Волгоградской области, один из подростков рассказывает, что сначала в него выстрелил друг и он же перебинтовал ему руку, а затем предложил выстрелить в него, чтобы "не было обидно".

"Потом мы пошли в школу. В школу нам надо было, мне на репетицию, а ему долги закрывать. Мой классный руководитель спросил, что случилось. Мы зачем-то решили наврать и придумали историю про неизвестного человека вообще", - говорит на видео подросток.

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"Забоялись сказать, как есть, и наврали", - подтверждает второй.
Полиция проводит проверку "по факту заведомо ложного вызова специализированных служб". По информации ГУМВД, ранее подростки на спецучете не состояли.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьВолжскийПроисшествия
 
 
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