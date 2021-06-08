https://ria.ru/20210608/pivovarov-1736145457.html
Следствие предъявило обвинение Пивоварову
Следствие предъявило обвинение Пивоварову - РИА Новости, 08.06.2021
Следствие предъявило обвинение Пивоварову
Следствие предъявило бывшему директору "Открытой России"* Андрею Пивоварову обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации, сообщил РИА РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:32
2021-06-08T14:32
2021-06-08T14:32
россия
андрей пивоваров
открытая россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОДАР, 8 июн – РИА Новости. Следствие предъявило бывшему директору "Открытой России"* Андрею Пивоварову обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации, сообщил РИА Новости адвокат Александр Валявский.Пивоваров был задержан в Петербурге в аэропорту "Пулково", его доставили в Краснодар, где 2 июня арестовали. Уголовное дело по статье 284.1 УК РФ было заведено, по данным следствия, из-за агитации им в интернете к сбору средств для одного из проектов нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, и обжаловала арест.Как сообщало региональное управление СК РФ, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье). Пивоварову грозит от двух до шести лет заключения.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность
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РИА Новости
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россия, андрей пивоваров, открытая россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
КРАСНОДАР, 8 июн – РИА Новости. Следствие предъявило бывшему директору "Открытой России"* Андрею Пивоварову обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации, сообщил РИА Новости адвокат Александр Валявский.
Пивоваров был задержан в Петербурге в аэропорту "Пулково", его доставили в Краснодар, где 2 июня арестовали. Уголовное дело по статье 284.1 УК РФ было заведено, по данным следствия, из-за агитации им в интернете к сбору средств для одного из проектов нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, и обжаловала арест.
"Андрею Пивоварову предъявлено обвинение в участии в деятельности нежелательной организации", - сказал Валявский, встречавшийся сегодня со своим подзащитным в СИЗО.
Как сообщало региональное управление СК РФ, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье). Пивоварову грозит от двух до шести лет заключения.
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность