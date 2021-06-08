Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/pivovarov-1736145457.html
Следствие предъявило обвинение Пивоварову
Следствие предъявило обвинение Пивоварову - РИА Новости, 08.06.2021
Следствие предъявило обвинение Пивоварову
Следствие предъявило бывшему директору "Открытой России"* Андрею Пивоварову обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации, сообщил РИА РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:32
2021-06-08T14:32
россия
андрей пивоваров
открытая россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735251714_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_051943106f62980f33e4e92daa228ac1.jpg
КРАСНОДАР, 8 июн – РИА Новости. Следствие предъявило бывшему директору "Открытой России"* Андрею Пивоварову обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации, сообщил РИА Новости адвокат Александр Валявский.Пивоваров был задержан в Петербурге в аэропорту "Пулково", его доставили в Краснодар, где 2 июня арестовали. Уголовное дело по статье 284.1 УК РФ было заведено, по данным следствия, из-за агитации им в интернете к сбору средств для одного из проектов нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, и обжаловала арест.Как сообщало региональное управление СК РФ, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье). Пивоварову грозит от двух до шести лет заключения.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность
https://ria.ru/20210602/zaderzhanie-1735228581.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735251714_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_3c6a834f347fa9796c7681f76af947c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей пивоваров, открытая россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Следствие предъявило обвинение Пивоварову

14:32 08.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 июн – РИА Новости. Следствие предъявило бывшему директору "Открытой России"* Андрею Пивоварову обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации, сообщил РИА Новости адвокат Александр Валявский.
Пивоваров был задержан в Петербурге в аэропорту "Пулково", его доставили в Краснодар, где 2 июня арестовали. Уголовное дело по статье 284.1 УК РФ было заведено, по данным следствия, из-за агитации им в интернете к сбору средств для одного из проектов нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, и обжаловала арест.
"Андрею Пивоварову предъявлено обвинение в участии в деятельности нежелательной организации", - сказал Валявский, встречавшийся сегодня со своим подзащитным в СИЗО.
Как сообщало региональное управление СК РФ, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье). Пивоварову грозит от двух до шести лет заключения.
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 12:25
Песков: задержание Гудкова и Пивоварова не связано с политикой
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность
 
РоссияАндрей ПивоваровОткрытая РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
09:29В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
08:29В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
08:28В Красноярске пассажир такси несколько раз выстрелил по велосипедистам
08:20У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса
08:13Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Лента новостейМолния