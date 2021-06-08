https://ria.ru/20210608/pivovarov-1736145457.html

Следствие предъявило обвинение Пивоварову

Следствие предъявило обвинение Пивоварову - РИА Новости, 08.06.2021

Следствие предъявило обвинение Пивоварову

Следствие предъявило бывшему директору "Открытой России"* Андрею Пивоварову обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации, сообщил РИА РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:32

2021-06-08T14:32

2021-06-08T14:32

россия

андрей пивоваров

открытая россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735251714_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_051943106f62980f33e4e92daa228ac1.jpg

КРАСНОДАР, 8 июн – РИА Новости. Следствие предъявило бывшему директору "Открытой России"* Андрею Пивоварову обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации, сообщил РИА Новости адвокат Александр Валявский.Пивоваров был задержан в Петербурге в аэропорту "Пулково", его доставили в Краснодар, где 2 июня арестовали. Уголовное дело по статье 284.1 УК РФ было заведено, по данным следствия, из-за агитации им в интернете к сбору средств для одного из проектов нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, и обжаловала арест.Как сообщало региональное управление СК РФ, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье). Пивоварову грозит от двух до шести лет заключения.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность

https://ria.ru/20210602/zaderzhanie-1735228581.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей пивоваров, открытая россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия