https://ria.ru/20210608/peregovory-1736077571.html

Байден и Зеленский обсудили борьбу с коррупцией и "российской агрессией"

Байден и Зеленский обсудили борьбу с коррупцией и "российской агрессией" - РИА Новости, 08.06.2021

Байден и Зеленский обсудили борьбу с коррупцией и "российской агрессией"

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил поддержку Киева в связи с "продолжающейся российской... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T03:15

2021-06-08T03:15

2021-06-08T07:35

россия

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил поддержку Киева в связи с "продолжающейся российской агрессией в Крыму", борьбу с коррупцией и реформы, заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки."Байден подтвердил устойчивую поддержку со стороны США суверенитету Украины и территориальной целостности", - говорится в заявлении Псаки, распространенном пресс-службой Белого дома. Кроме того, президенты двух стран, по словам представителя Белого дома, "обсудили стратегическое партнерство в поддержку плана Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ" и "евроатлантические устремления Украины, которые приведут к установлению правосудия и безопасности и процветанию народа страны".Псаки подтвердила, что Байден "позднее этим летом" ждет Зеленского в Вашингтоне.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. В Москве также неоднократно отвергали обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что Россия ни на кого не будет нападать. Россия не раз указывала, что заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210607/nato-1735932481.html

https://ria.ru/20210607/podderzhka-1735930156.html

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