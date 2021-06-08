Байден и Зеленский обсудили борьбу с коррупцией и "российской агрессией"
03:15 08.06.2021 (обновлено: 07:35 08.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил поддержку Киева в связи с "продолжающейся российской агрессией в Крыму", борьбу с коррупцией и реформы, заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
"Байден подтвердил устойчивую поддержку со стороны США суверенитету Украины и территориальной целостности", - говорится в заявлении Псаки, распространенном пресс-службой Белого дома.
Кроме того, президенты двух стран, по словам представителя Белого дома, "обсудили стратегическое партнерство в поддержку плана Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ" и "евроатлантические устремления Украины, которые приведут к установлению правосудия и безопасности и процветанию народа страны".
Псаки подтвердила, что Байден "позднее этим летом" ждет Зеленского в Вашингтоне.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове.
Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. В Москве также неоднократно отвергали обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что Россия ни на кого не будет нападать. Россия не раз указывала, что заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.