https://ria.ru/20210608/peregovory-1736073871.html

Джо Байден провел телефонные переговоры с Зеленским

Джо Байден провел телефонные переговоры с Зеленским - РИА Новости, 08.06.2021

Джо Байден провел телефонные переговоры с Зеленским

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон этим летом, сообщил... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T00:25

2021-06-08T00:25

2021-06-08T00:27

северный поток — 2

нато

владимир зеленский

джо байден

владимир путин

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон этим летом, сообщил журналистам советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины."Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу", - добавил Салливан.Заявления официального КиеваПрезидент США в телефонном разговоре с Зеленским отметил, что дает Киеву максимальные гарантии безопасности. "Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности", — сообщил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк. Его цитирует агентство "РБК-Украина".В ходе разговора Зеленский назвал "Северный поток — 2" шантажом глобального уровня."Президент Зеленский отдельно упомянул, что "Северный поток — 2" – это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а именно вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня", - приводит агентство слова советника.В офисе украинского лидера также сообщили, что президент США выступил в поддержку так называемой "Крымской платформы", саммит которой запланирован на 23 августа.Отказ от личной встречи с ЗеленскимАдминистрация Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой перед американо-российским саммитом, об этом накануне сообщило издание Axios.Со ссылкой на источник в Белом доме СМИ утверждает, что Вашингтон действительно рассматривал вариант пригласить Зеленского незадолго до переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Однако впоследствии в администрации американского лидера отказались продвигать эту встречу из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз". В США посчитали, что Украина отказалась бороться с коррупцией, пишет портал.Как сам Зеленский заявил в интервью Axios, он готов встретиться с Байденом перед российско-американским саммитом в Женеве, чтобы, помимо прочего, обсудить "Северный поток — 2", но консультаций по этой теме не было. Встреча Путина и Байдена намечена на 16 июня в Женеве, перед этим президент США примет участие в саммитах с ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20210607/podderzhka-1735930156.html

https://ria.ru/20210607/poroshenko-1736071615.html

https://ria.ru/20210607/vstrecha-1735989206.html

сша

украина

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северный поток — 2, нато, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире