https://ria.ru/20210608/pashinyan-1736142858.html
Пашинян пригрозил кадровыми чистками в случае победы на выборах
Пашинян пригрозил кадровыми чистками в случае победы на выборах - РИА Новости, 08.06.2021
Пашинян пригрозил кадровыми чистками в случае победы на выборах
И.о. премьера Армении Никол Пашинян пригрозил провести кадровые чистки в случае победы на выборах в парламент, они коснутся тех сотрудников в сфере... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:22
2021-06-08T14:22
2021-06-08T14:37
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. И.о. премьера Армении Никол Пашинян пригрозил провести кадровые чистки в случае победы на выборах в парламент, они коснутся тех сотрудников в сфере госуправления, которых он считает "троянскими конями"."Если до революции (смены власти – ред.) 2018 года я говорил, что кадровых чисток не будет, сейчас заявляю, что кадровые чистки будут и им подвергнутся те должностные лица, которые после 2018 года засели в коридорах народной власти и за весь этот период выполняли роль "троянского коня". Дайте нам мандат на кадровые чистки и мы вышвырнем всех этих "троянских коней" из системы госуправления", - сказал Пашинян на встрече с жителями Арагацотнской области.Она также пообещал "политическую вендетту" тем руководителям органов местного самоуправления и предприятий, "которые принуждают" граждан участвовать в тех или иных политических акциях. По его словам, власти намерены "разобраться" в том числе с руководителями частных компаний."Значит, готовьтесь к гражданской мести, гражданской вендетте, кадровым чисткам", - сказал Пашинян.Избирательная кампания к назначенным на 20 июня внеочередным парламентским выборам стартовала в Армении в понедельник. Для участия в выборах зарегистрированы 26 политических сил – 22 партии и четыре партийных блока.
https://ria.ru/20210605/opros-1735832861.html
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никол пашинян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости.
И.о. премьера Армении Никол Пашинян
пригрозил провести кадровые чистки в случае победы на выборах в парламент, они коснутся тех сотрудников в сфере госуправления, которых он считает "троянскими конями".
"Если до революции (смены власти – ред.) 2018 года я говорил, что кадровых чисток не будет, сейчас заявляю, что кадровые чистки будут и им подвергнутся те должностные лица, которые после 2018 года засели в коридорах народной власти и за весь этот период выполняли роль "троянского коня". Дайте нам мандат на кадровые чистки и мы вышвырнем всех этих "троянских коней" из системы госуправления", - сказал Пашинян на встрече с жителями Арагацотнской области.
Она также пообещал "политическую вендетту" тем руководителям органов местного самоуправления и предприятий, "которые принуждают" граждан участвовать в тех или иных политических акциях. По его словам, власти намерены "разобраться" в том числе с руководителями частных компаний.
"Значит, готовьтесь к гражданской мести, гражданской вендетте, кадровым чисткам", - сказал Пашинян.
Избирательная кампания к назначенным на 20 июня внеочередным парламентским выборам стартовала в Армении
в понедельник. Для участия в выборах зарегистрированы 26 политических сил – 22 партии и четыре партийных блока.