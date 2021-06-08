https://ria.ru/20210608/pandemiya-1736212081.html
МИД заявил о демонизации Западом действий России по борьбе с COVID-19
МИД заявил о демонизации Западом действий России по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021
МИД заявил о демонизации Западом действий России по борьбе с COVID-19
Запад демонизировал готовность России сотрудничать с борьбе с пандемией COVID-19, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T20:24
2021-06-08T20:24
2021-06-08T20:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Запад демонизировал готовность России сотрудничать с борьбе с пандемией COVID-19, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.По его словам, Россия была готова не только продавать свои вакцины, но и сотрудничать в их производстве и передавать свои технологии."В конечном счете, судя по тому, насколько растет интерес, в том числе с странах ЕС, к сотрудничеству с нами в этой области, это все-таки свидетельство того, что ростки разума через эту забетонированную почву пробиваются", - заключил Грушко.
https://ria.ru/20210531/pandemiya-1734822993.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, в мире