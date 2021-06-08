https://ria.ru/20210608/pandemiya-1736212081.html

МИД заявил о демонизации Западом действий России по борьбе с COVID-19

МИД заявил о демонизации Западом действий России по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021

МИД заявил о демонизации Западом действий России по борьбе с COVID-19

Запад демонизировал готовность России сотрудничать с борьбе с пандемией COVID-19, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T20:24

2021-06-08T20:24

2021-06-08T20:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Запад демонизировал готовность России сотрудничать с борьбе с пандемией COVID-19, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.По его словам, Россия была готова не только продавать свои вакцины, но и сотрудничать в их производстве и передавать свои технологии."В конечном счете, судя по тому, насколько растет интерес, в том числе с странах ЕС, к сотрудничеству с нами в этой области, это все-таки свидетельство того, что ростки разума через эту забетонированную почву пробиваются", - заключил Грушко.

https://ria.ru/20210531/pandemiya-1734822993.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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