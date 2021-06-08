https://ria.ru/20210608/pandemiya-1736150284.html

Путин отметил усилия соцработников в борьбе с пандемией

Путин отметил усилия соцработников в борьбе с пандемией - РИА Новости, 08.06.2021

Путин отметил усилия соцработников в борьбе с пандемией

Ситуация с пандемией в России была лучше, чем в других странах, благодаря социальным работникам, власти сделают все, чтобы их поддержать, заявил президент РФ... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:50

2021-06-08T14:50

2021-06-08T15:08

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владимир путин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ситуация с пандемией в России была лучше, чем в других странах, благодаря социальным работникам, власти сделают все, чтобы их поддержать, заявил президент РФ Владимир Путин."Но если бы не ваше отношение к делу, то такого бы результата точно не было. В нашей стране это состоялось. В других странах заболеваемость и смертность, особенно среди людей, которые находились в домах престарелых, была значительно выше. У нас, благодаря вашей работе, и работе ваших коллег, по всей РФ ситуация была лучше, не без трагедий, не без потерь, но все же лучше, чем в других странах. Спасибо вам большое", - сказал Путин на встрече с представителями социальных организаций в режиме видеоконференции.Президент подчеркнул, что государство на региональном и федеральном уровнях должны и будут делать все, для того чтобы поддержать социальных работников.Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года.

https://ria.ru/20210112/mnogodetnye-1592625988.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, россия