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Пакистан отказался предоставить США военные базы
Пакистан отказался предоставить США военные базы - РИА Новости, 08.06.2021
Пакистан отказался предоставить США военные базы
Пакистан отказался передать свои военные базы США, которые выводят свой контингент из Афганистана, заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:41
2021-06-08T11:41
министерство обороны сша
пакистан
доха
талибан
сша
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн – РИА Новости. Пакистан отказался передать свои военные базы США, которые выводят свой контингент из Афганистана, заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Штаты и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из ближневосточного государства за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными."Мы хотим, чтобы мирный процесс (в Афганистане) продвигался вперед вместе с выводом войск. Мир не считает Пакистан частью проблемы", - заявил он в интервью телеканалу Geo News.Глава МИД отметил, что правительство Пакистана заявило всем политическим партиям, что у них его намерения предоставлять США военные базы."Поиск баз может быть их желанием. О том, чтобы дать им основания, не может быть и речи, мы должны видеть наш интерес", - добавил Куреши.Накануне газета New York Times со ссылкой на информированные источники написала, что администрация США ведет переговоры с правительством Пакистана о предоставлении военной базы, которая будет использоваться для сбора разведданных и нанесения контртеррористических ударов в Афганистане после того, как эту страну покинут американские войска.При этом министерство обороны США не подтвердило сообщения о переговорах по предоставлению базы в Пакистане, но отметило, что поиск разных вариантов ведется.
https://ria.ru/20210607/afganistan-1736044390.html
https://ria.ru/20210519/naryshkin-1733020836.html
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министерство обороны сша, пакистан, доха, талибан, сша, в мире

Пакистан отказался предоставить США военные базы

11:41 08.06.2021
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн – РИА Новости. Пакистан отказался передать свои военные базы США, которые выводят свой контингент из Афганистана, заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.
Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Штаты и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из ближневосточного государства за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
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"Мы хотим, чтобы мирный процесс (в Афганистане) продвигался вперед вместе с выводом войск. Мир не считает Пакистан частью проблемы", - заявил он в интервью телеканалу Geo News.
Глава МИД отметил, что правительство Пакистана заявило всем политическим партиям, что у них его намерения предоставлять США военные базы.
"Поиск баз может быть их желанием. О том, чтобы дать им основания, не может быть и речи, мы должны видеть наш интерес", - добавил Куреши.
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Нарышкин: США хотят отправить войска из Афганистана в соседние страны
Накануне газета New York Times со ссылкой на информированные источники написала, что администрация США ведет переговоры с правительством Пакистана о предоставлении военной базы, которая будет использоваться для сбора разведданных и нанесения контртеррористических ударов в Афганистане после того, как эту страну покинут американские войска.
При этом министерство обороны США не подтвердило сообщения о переговорах по предоставлению базы в Пакистане, но отметило, что поиск разных вариантов ведется.
 
Министерство обороны СШАПакистанДохаТалибанСШАВ мире
 
 
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