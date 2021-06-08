https://ria.ru/20210608/pakistan-1736108878.html

Пакистан отказался предоставить США военные базы

Пакистан отказался предоставить США военные базы - РИА Новости, 08.06.2021

Пакистан отказался предоставить США военные базы

Пакистан отказался передать свои военные базы США, которые выводят свой контингент из Афганистана, заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:41

2021-06-08T11:41

2021-06-08T11:41

министерство обороны сша

пакистан

доха

талибан

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565587391_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63b1df4f8bd93fde865deac0f49c7207.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн – РИА Новости. Пакистан отказался передать свои военные базы США, которые выводят свой контингент из Афганистана, заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Штаты и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из ближневосточного государства за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными."Мы хотим, чтобы мирный процесс (в Афганистане) продвигался вперед вместе с выводом войск. Мир не считает Пакистан частью проблемы", - заявил он в интервью телеканалу Geo News.Глава МИД отметил, что правительство Пакистана заявило всем политическим партиям, что у них его намерения предоставлять США военные базы."Поиск баз может быть их желанием. О том, чтобы дать им основания, не может быть и речи, мы должны видеть наш интерес", - добавил Куреши.Накануне газета New York Times со ссылкой на информированные источники написала, что администрация США ведет переговоры с правительством Пакистана о предоставлении военной базы, которая будет использоваться для сбора разведданных и нанесения контртеррористических ударов в Афганистане после того, как эту страну покинут американские войска.При этом министерство обороны США не подтвердило сообщения о переговорах по предоставлению базы в Пакистане, но отметило, что поиск разных вариантов ведется.

https://ria.ru/20210607/afganistan-1736044390.html

https://ria.ru/20210519/naryshkin-1733020836.html

пакистан

доха

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны сша, пакистан, доха, талибан, сша, в мире