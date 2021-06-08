https://ria.ru/20210608/opasnost-1736076269.html

Мясников предупредил об опасности популярного лекарства

Мясников предупредил об опасности популярного лекарства - РИА Новости, 08.06.2021

Мясников предупредил об опасности популярного лекарства

Использование корвалола при сердечном приступе может привести к серьезным последствиям из-за успокаивающего эффекта препарата, об этом в эфире телеканала... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T02:29

2021-06-08T02:29

2021-06-08T02:29

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Использование корвалола при сердечном приступе может привести к серьезным последствиям из-за успокаивающего эффекта препарата, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, зачастую при проблемах с сердцем "эмоционально нестабильные" пациенты принимают корвалол. Данное лекарство, отметил врач, хорошо помогает, так как содержит вещество фенобарбитал, которое когда-то было мощнейшим снотворным."Но если (случается. – прим. ред.) настоящий сердечный приступ, он (корвалол. - прим. ред.) может обманчиво усыпить бдительность, а процессы никак не останавливает. Это только отсрочит обращение к медицинской помощи, и часто это заканчивается печально", - предупредил телеведущий.Ранее Мясников рассказал, что боль в животе может говорить об угрозе сердечного приступа. По его словам, этот тип боли возникает при инфаркте в задней и нижней стенках сердца. Помимо живота, неприятные ощущения могут возникать и в других частях тела, напомнил медик.Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.

https://ria.ru/20210602/dalenie-1735191910.html

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александр мясников (врач), здоровье, общество