https://ria.ru/20210608/okean-1735975004.html

Всемирный день океанов

Всемирный день океанов - РИА Новости, 08.06.2021

Всемирный день океанов

Ежегодно 8 июня во всем мире отмечается Всемирный день океанов (World Oceans Day). Идея его проведения была впервые предложена в 1992 году на встрече на высшем... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T01:14

2021-06-08T01:14

2021-06-08T01:15

всемирный день океанов

справки

в мире

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Ежегодно 8 июня во всем мире отмечается Всемирный день океанов (World Oceans Day). Идея его проведения была впервые предложена в 1992 году на встрече на высшем уровне "Планета Земля" в Рио-де-Жанейро, как способ подчеркнуть общую причастность и неразрывную связь с океаном всего человечества, а также использовать этот день для повышения осведомленности о решающей роли океана в нашей жизни и важной деятельности человечества в его защиту. 5 декабря 2008 года своей резолюцией Генеральная Ассамблея постановила объявить 8 июня Всемирным днем океанов. Резолюция призвала государства, пользующиеся проливами, в которых осуществляется международное судоходство, и государства, граничащие с такими проливами, и впредь сотрудничать по взаимному соглашению в вопросах, касающихся безопасности судоходства, учитывать проблему замусоривания моря в национальных стратегиях, посвященных утилизации отходов в прибрежной зоне, портах и предприятиях морской отрасли и т.д. Целью Дня является информирование общественности о влиянии действий человека на океан, развитие всемирного движения в защиту океана, мобилизация и объединение людей в рамках проекта по устойчивому управлению Мировым океаном.В 2021 году тема Всемирного дня океана – "Океан: жизнь и средства к существованию" (The Ocean: Life and Livelihoods). Океаны занимают три четверти поверхности Земли, содержат 97% водных запасов Земли и занимают по объему 99% всей площади планеты. От биоразнообразия морских и прибрежных районов зависит жизнедеятельность более трех миллиардов человек.Океаны являются крупнейшим в мире источником белка, причем более 2,6 миллиарда человек полностью зависят от океанов как основных источников белка.Океан играет ключевую роль в мировой экономике. В глобальном масштабе рыночная стоимость морских и прибрежных ресурсов и отраслей промышленности оценивается в 3 триллиона долларов в год или около 5% мирового ВВП.Морские рыбные запасы, непосредственно или косвенно, обеспечивают занятость более 200 миллионов человек. Океаны – неотъемлемая часть процесса устойчивого развития и важный объект научных исследований. Проникая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны. Океаны содержат почти 200 тысяч идентифицированных видов, однако реальные цифры могут составить миллионы.Однако до 40% мировых океанов считаются "сильно пострадавшими" в результате деятельности человека, в том числе от загрязнения, истощения рыбных запасов и потери прибрежных мест обитания.Многообразие биологических видов, обитающих в океанах, находится под угрозой, которая неуклонно возрастает. Чрезмерная эксплуатация живых ресурсов моря, изменение климата и загрязнение океанов опасными для них веществами и отходами производственной деятельности – все это представляет серьезную угрозу для морской среды. По оценкам Greenpeace, ежегодно в Мировой океан попадает от 4,8 до 12,7 миллионов тонн пластика. Эксперты считают, что вес пластиковых отходов, сбрасываемых в мировой океан, к 2050 году превысит биомассу рыбы, живущей в океане. К концу столетия из-за глобального потепления уровень океана может подняться на 4-6 футов (1,2-1,8 метра). Благодаря своей способности сохранять и перераспределять тепло и углерод океан оказывает большое влияние на изменения климата. Океаны поглощают около 30% производимого людьми углекислого газа, содействуя нейтрализации последствий глобального потепления.По оценкам ученых, общее количество тепла, хранящегося в верхних слоях океана в 2020 году, было выше, чем за любой другой год за всю историю наблюдений (начиная с 1955 года). Исследователи оценили общую тепловую энергию, накопленную в верхних слоях океана на глубине до 2 тысяч метров, используя данные о температуре от пришвартованных датчиков, дрейфующих зондов, подводных роботов и других инструментов. Они обнаружили, что воды в верхних слоях океана поглотили на 20 зеттаджоулей тепла больше, чем в 2019 году. Такое количество тепла могло бы вскипятить 1,3 миллиарда чайников, каждый из которых содержит 1,5 литра воды. Ученые также обнаружили, что за последние шесть десятилетий прирост нагрева Мирового океана составил 450%, что означает значительное ускорение глобального изменения климата. Согласно данным исследований, последствия нагревания океана уже проявляются в виде более экстремальных погодных условий, повышения уровня моря и негативного воздействия на океанских животных. Над защитой морских и прибрежных экосистем работают учреждения ООН: ЮНЕСКО, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Программа развития ООН (ПРООН), Международная морская организация и др. 5 декабря 2017 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция, согласно которой период с 2021 по 2030 год был объявлен Десятилетием наук об океане в интересах устойчивого развития. Его целью является мобилизация научного сообщества, ответственных политических деятелей, бизнеса и гражданского общества для реализации программы совместных исследований и технологических инноваций. Одним из важных мероприятий Десятилетия является конференция ООН по океану. Ее организаторами являются правительства Кении и Португалии. В 2021 году в связи с продолжающейся глобальной пандемией коронавируса, конференция была перенесена на неопределенный срок. В рамках Всемирного дня океанов ООН также проводит ежегодный международный фотоконкурс, победителей которого традиционно награждают 8 июня. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день океанов, справки, в мире