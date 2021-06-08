https://ria.ru/20210608/ogranicheniya-1736188845.html

В Белоруссии отрицают дополнительные ограничения на въезд граждан Украины

В Белоруссии отрицают дополнительные ограничения на въезд граждан Украины - РИА Новости, 08.06.2021

В Белоруссии отрицают дополнительные ограничения на въезд граждан Украины

Белоруссия не вводила дополнительных ограничений на въезд в республику в отношении именно украинских граждан, между тем продолжают действовать ограничения на... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:43

2021-06-08T17:43

2021-06-08T17:43

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МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Белоруссия не вводила дополнительных ограничений на въезд в республику в отношении именно украинских граждан, между тем продолжают действовать ограничения на въезд иностранцев, введенные в 2020 году в целях борьбы с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.Ранее СМИ сообщили, что Белоруссия якобы запретила въезд на свою территорию украинцев, которые служили в вооруженных силах и воевали в Донбассе, из-за того, что видит в них угрозу национальной безопасности."Каких-либо изменений нет. В Беларуси продолжает действовать постановление правительства, в соответствии с которым… с конца прошлого года въезд иностранцев на территорию республики через наземные пункты пропуска (речь о госгранице со странами ЕС и Украины – ред.) ограничен в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - сказал представитель пресс-службы.Он заявил, что никаких дополнительных ограничений в отношении украинских граждан не вводилось. "Всем иностранцам в настоящее время ограничен въезд в республику Беларусь через наземные пункты пропуска. Гражданам Украины в том числе, наряду со всеми остальными иностранцами, въезд на территорию республики Беларусь ограничен в условиях борьбы с пандемией", - подчеркнул представитель пресс-службы.По словам собеседника, информация в СМИ о якобы введении новых ограничений в отношении украинских граждан является надуманной. "Отказы в пропуске иностранных граждан (на территорию Белоруссии – ред.) через госграницу есть, это практически ежедневная практика - как с белорусской, так и с украинской сторон. Такое бывает. Ничего нового в этой части нет", - заключил он.Ранее власти Белоруссии для сдерживания распространения коронавируса COVID-19 с 21 декабря временно ввели изменения в порядок пересечения госграницы. В частности, приостановлен выезд граждан Белоруссии и иностранцев, имеющих разрешение на проживание в республике, через наземные пункты пропуска (есть на границе с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной), за исключением отдельных случаев. Решение не затрагивает выезд через аэропорт и функционирование белорусско-российской границы. Этим же постановлением предусмотрено, что ограничение на въезд для иностранцев через наземные пункты пропуска, которое начало действовать с 1 ноября, остается в силе. Документом утвержден перечень лиц, на которых не распространяются временные ограничения.

https://ria.ru/20210605/belorussiya-1735822030.html

https://ria.ru/20210603/ukraina-1735471772.html

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белоруссия, украина, в мире