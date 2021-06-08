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В ОБСЕ прокомментировали выход России из Договора по открытому небу
В ОБСЕ прокомментировали выход России из Договора по открытому небу - РИА Новости, 08.06.2021
В ОБСЕ прокомментировали выход России из Договора по открытому небу
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила сожаление в связи с решением РФ выйти из Договора по открытому небу (ДОН). РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T21:23
2021-06-08T22:01
россия
анн линде (мид швеции)
обсе
договор по открытому небу
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила сожаление в связи с решением РФ выйти из Договора по открытому небу (ДОН).Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны", позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.
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россия, анн линде (мид швеции), обсе, договор по открытому небу, в мире

В ОБСЕ прокомментировали выход России из Договора по открытому небу

21:23 08.06.2021 (обновлено: 22:01 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила сожаление в связи с решением РФ выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

"Сожалею, что Россия объявила о своем намерении выйти из Договора по открытому небу. ДОН играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе. Швеция продолжает призывать к полному соблюдению и максимально широкому участию в Договоре", - заявила она в Twitter.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны", позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.
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РоссияАнн Линде (МИД Швеции)ОБСЕДоговор по открытому небуВ мире
 
 
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