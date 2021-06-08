https://ria.ru/20210608/obrushenie-1736095626.html

В Челябинске обрушилась часть стены жилого дома

В Челябинске обрушилась часть стены жилого дома - РИА Новости, 08.06.2021

В Челябинске обрушилась часть стены жилого дома

В Челябинске частично обрушилась стена двухэтажного жилого дома, в котором шел капремонт, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:23

2021-06-08T10:23

2021-06-08T11:11

россия

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн — РИА Новости. В Челябинске частично обрушилась стена двухэтажного жилого дома, в котором шел капремонт, сообщила пресс-служба городской администрации.ЧП в доме 18 по Кронштадской улице произошло утром.В горадминистрации пояснили, что в доме проводили капремонт, но с 26 мая, после того как на фасаде цокольного этажа произошло отслоение штукатурного слоя, работы приостановили. Доступ в дом ограничили, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд.Дом детально обследовали, решать вопрос о признании его аварийным и подлежащим сносу будет комиссия, внеплановое заседание которой намечено на сегодня.В пресс-службе добавили, что собственники жилья раньше не обращались к властям с этим вопросом, дом находится в их непосредственном управлении.

https://ria.ru/20210506/stambul-1731281108.html

россия

челябинск

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2021

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россия, челябинск, происшествия