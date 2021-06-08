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В Челябинске обрушилась часть стены жилого дома
В Челябинске обрушилась часть стены жилого дома - РИА Новости, 08.06.2021
В Челябинске обрушилась часть стены жилого дома
В Челябинске частично обрушилась стена двухэтажного жилого дома, в котором шел капремонт, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:23
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россия
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн — РИА Новости. В Челябинске частично обрушилась стена двухэтажного жилого дома, в котором шел капремонт, сообщила пресс-служба городской администрации.ЧП в доме 18 по Кронштадской улице произошло утром.В горадминистрации пояснили, что в доме проводили капремонт, но с 26 мая, после того как на фасаде цокольного этажа произошло отслоение штукатурного слоя, работы приостановили. Доступ в дом ограничили, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд.Дом детально обследовали, решать вопрос о признании его аварийным и подлежащим сносу будет комиссия, внеплановое заседание которой намечено на сегодня.В пресс-службе добавили, что собственники жилья раньше не обращались к властям с этим вопросом, дом находится в их непосредственном управлении.
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россия, челябинск, происшествия

В Челябинске обрушилась часть стены жилого дома

10:23 08.06.2021 (обновлено: 11:11 08.06.2021)
 
© РИА Новости/Аврора. С. Разбаков, И. Белогуров, И. НиколаевЖильцов двух подъездов дома на Садовой-Черногрязской улице эвакуировали из-за трещины
Жильцов двух подъездов дома на Садовой-Черногрязской улице эвакуировали из-за трещины
© РИА Новости/Аврора. С. Разбаков, И. Белогуров, И. Николаев
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн — РИА Новости. В Челябинске частично обрушилась стена двухэтажного жилого дома, в котором шел капремонт, сообщила пресс-служба городской администрации.
ЧП в доме 18 по Кронштадской улице произошло утром.

"В этот момент людей в здании не было. Территория дома оцеплена, коммуникации отключены, дежурит полиция", — говорится в сообщении.

В горадминистрации пояснили, что в доме проводили капремонт, но с 26 мая, после того как на фасаде цокольного этажа произошло отслоение штукатурного слоя, работы приостановили. Доступ в дом ограничили, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд.
Дом детально обследовали, решать вопрос о признании его аварийным и подлежащим сносу будет комиссия, внеплановое заседание которой намечено на сегодня.
В пресс-службе добавили, что собственники жилья раньше не обращались к властям с этим вопросом, дом находится в их непосредственном управлении.
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