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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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В ОАЭ стоит аномальная для этого времени года жара
В ОАЭ стоит аномальная для этого времени года жара - РИА Новости, 08.06.2021
В ОАЭ стоит аномальная для этого времени года жара
Погода в Объединенных Арабских Эмиратах бьет температурные рекорды, сообщил Национальный центр по метеорологии в социальной сети. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:31
2021-06-08T17:31
погода
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аль-айн
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ДОХА, 8 июн — РИА Новости. Погода в Объединенных Арабских Эмиратах бьет температурные рекорды, сообщил Национальный центр по метеорологии в социальной сети. Несмотря на то, что календарное лето только началось, за последние три дня столбик термометра в Эмиратах уже два раза в дневное время поднимался выше 51 градуса жары по Цельсию, что не свойственно для этого времени года."В воскресенье температура в местечке ас-Свейха в районе Аль-Айн в 14.30 по местному времени (13.30 мск) достигла 51.8 градусов жары, став самой высокой за этот сезон, обычно температура воздуха в начале июне поднимается на два-три градуса по сравнению с маем, когда она не превышает 40 градусов", — отметили в центре.Однако, как сказал его представитель эмиратскому изданию Khaleej Times, "еще рано прогнозировать, будет ли это лето самым жарким за историю метеорологических наблюдений в ОАЭ, как думают их жители".Страны Аравийского полуострова, включая ОАЭ, известны очень жарким климатом, в дневные часы в разгар лета столбик термометра может подниматься там до 60 градусов. Несмотря на это, власти Эмиратов, в первую очередь Дубая, даже летом стараются привлекать иностранных туристов, претендуя на звание всесезонного курорта.
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погода, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, аль-айн, оаэ, дубай (город)

В ОАЭ стоит аномальная для этого времени года жара

17:31 08.06.2021
 
© РИА Новости / Людмила ТитоваПляж в Абу-Даби, ОАЭ
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Людмила Титова
Читать ria.ru в
ДОХА, 8 июн — РИА Новости. Погода в Объединенных Арабских Эмиратах бьет температурные рекорды, сообщил Национальный центр по метеорологии в социальной сети.
Несмотря на то, что календарное лето только началось, за последние три дня столбик термометра в Эмиратах уже два раза в дневное время поднимался выше 51 градуса жары по Цельсию, что не свойственно для этого времени года.
"В воскресенье температура в местечке ас-Свейха в районе Аль-Айн в 14.30 по местному времени (13.30 мск) достигла 51.8 градусов жары, став самой высокой за этот сезон, обычно температура воздуха в начале июне поднимается на два-три градуса по сравнению с маем, когда она не превышает 40 градусов", — отметили в центре.
Однако, как сказал его представитель эмиратскому изданию Khaleej Times, "еще рано прогнозировать, будет ли это лето самым жарким за историю метеорологических наблюдений в ОАЭ, как думают их жители".
Страны Аравийского полуострова, включая ОАЭ, известны очень жарким климатом, в дневные часы в разгар лета столбик термометра может подниматься там до 60 градусов. Несмотря на это, власти Эмиратов, в первую очередь Дубая, даже летом стараются привлекать иностранных туристов, претендуя на звание всесезонного курорта.
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ТуризмПогодакуда можно лететьотдых на морекуда поехатьТуризмтуристыНовости - ТуризмАль-АйнОАЭДубай (город)
 
 
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