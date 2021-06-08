https://ria.ru/20210608/oae-1736141098.html

В ОАЭ стоит аномальная для этого времени года жара

В ОАЭ стоит аномальная для этого времени года жара - РИА Новости, 08.06.2021

В ОАЭ стоит аномальная для этого времени года жара

Погода в Объединенных Арабских Эмиратах бьет температурные рекорды, сообщил Национальный центр по метеорологии в социальной сети. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:31

2021-06-08T17:31

2021-06-08T17:31

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ДОХА, 8 июн — РИА Новости. Погода в Объединенных Арабских Эмиратах бьет температурные рекорды, сообщил Национальный центр по метеорологии в социальной сети. Несмотря на то, что календарное лето только началось, за последние три дня столбик термометра в Эмиратах уже два раза в дневное время поднимался выше 51 градуса жары по Цельсию, что не свойственно для этого времени года."В воскресенье температура в местечке ас-Свейха в районе Аль-Айн в 14.30 по местному времени (13.30 мск) достигла 51.8 градусов жары, став самой высокой за этот сезон, обычно температура воздуха в начале июне поднимается на два-три градуса по сравнению с маем, когда она не превышает 40 градусов", — отметили в центре.Однако, как сказал его представитель эмиратскому изданию Khaleej Times, "еще рано прогнозировать, будет ли это лето самым жарким за историю метеорологических наблюдений в ОАЭ, как думают их жители".Страны Аравийского полуострова, включая ОАЭ, известны очень жарким климатом, в дневные часы в разгар лета столбик термометра может подниматься там до 60 градусов. Несмотря на это, власти Эмиратов, в первую очередь Дубая, даже летом стараются привлекать иностранных туристов, претендуя на звание всесезонного курорта.

https://ria.ru/20210603/puteshestviya-1735450553.html

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