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Новое оружие России
https://ria.ru/20210608/nevidimka-1736077988.html
Источник: Россия строит первый полноценный "стелс"-корабль
Источник: Россия строит первый полноценный "стелс"-корабль - РИА Новости, 08.06.2021
Источник: Россия строит первый полноценный "стелс"-корабль
Новейший корвет проекта 20386 "Меркурий" станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции "стелс", сообщили РИА Новости два источника в... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T03:38
2021-06-08T09:18
новое оружие россии
россия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новейший корвет проекта 20386 "Меркурий" станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции "стелс", сообщили РИА Новости два источника в судостроительной отрасли.Ранее на российских кораблях использовались отдельные элементы "стелс"-технологий, включая радиопоглощающее покрытие, однако полностью концепцию малозаметного корабля пока не реализовывали.Кроме покрытия в рамках концепции "стелс" надстройки корвета будет иметь особую форму: на них сведут до минимума число выступающих элементов и щелей, а также применят различные композиционные материалы и специальные краски.Второй источник подтвердил эту информацию, отметив, что планируется провести специальные испытания эффективности "стелс"-технологий "Меркурия".По данным собеседников агентства, корпус корвета полностью достроен, сейчас формируются надстройки корабля.Корвет проекта 20386 "Меркурий" — корабль нового поколения на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. Его заложили 28 октября 2016 года под названием "Дерзкий". Передача флоту запланирована на 2022 год.Машина сможет поражать надводные корабли противника крылатыми ракетами, вести поиск и уничтожать подводные лодки, обеспечивать с помощью зенитно-ракетного комплекса противовоздушную оборону и оказывать артиллерийскую поддержку при высадке десанта.
https://ria.ru/20210601/nato-1735031409.html
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россия, вмф рф

Источник: Россия строит первый полноценный "стелс"-корабль

03:38 08.06.2021 (обновлено: 09:18 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТренировки корабельного боевого расчета МРК "Ураган" в Санкт-Петербурге
Тренировки корабельного боевого расчета МРК Ураган в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новейший корвет проекта 20386 "Меркурий" станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции "стелс", сообщили РИА Новости два источника в судостроительной отрасли.
Ранее на российских кораблях использовались отдельные элементы "стелс"-технологий, включая радиопоглощающее покрытие, однако полностью концепцию малозаметного корабля пока не реализовывали.

"Корвет "Меркурий" станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По предварительным оценкам, стометровый корабль будет отражать радиосигнал, как небольшая лодка", рассказал один из собеседников агентства.

Кроме покрытия в рамках концепции "стелс" надстройки корвета будет иметь особую форму: на них сведут до минимума число выступающих элементов и щелей, а также применят различные композиционные материалы и специальные краски.
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Второй источник подтвердил эту информацию, отметив, что планируется провести специальные испытания эффективности "стелс"-технологий "Меркурия".
По данным собеседников агентства, корпус корвета полностью достроен, сейчас формируются надстройки корабля.
Корвет проекта 20386 "Меркурий" — корабль нового поколения на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. Его заложили 28 октября 2016 года под названием "Дерзкий". Передача флоту запланирована на 2022 год.
Машина сможет поражать надводные корабли противника крылатыми ракетами, вести поиск и уничтожать подводные лодки, обеспечивать с помощью зенитно-ракетного комплекса противовоздушную оборону и оказывать артиллерийскую поддержку при высадке десанта.
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