https://ria.ru/20210608/nevidimka-1736077988.html

Источник: Россия строит первый полноценный "стелс"-корабль

Источник: Россия строит первый полноценный "стелс"-корабль - РИА Новости, 08.06.2021

Источник: Россия строит первый полноценный "стелс"-корабль

Новейший корвет проекта 20386 "Меркурий" станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции "стелс", сообщили РИА Новости два источника в... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T03:38

2021-06-08T03:38

2021-06-08T09:18

новое оружие россии

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новейший корвет проекта 20386 "Меркурий" станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции "стелс", сообщили РИА Новости два источника в судостроительной отрасли.Ранее на российских кораблях использовались отдельные элементы "стелс"-технологий, включая радиопоглощающее покрытие, однако полностью концепцию малозаметного корабля пока не реализовывали.Кроме покрытия в рамках концепции "стелс" надстройки корвета будет иметь особую форму: на них сведут до минимума число выступающих элементов и щелей, а также применят различные композиционные материалы и специальные краски.Второй источник подтвердил эту информацию, отметив, что планируется провести специальные испытания эффективности "стелс"-технологий "Меркурия".По данным собеседников агентства, корпус корвета полностью достроен, сейчас формируются надстройки корабля.Корвет проекта 20386 "Меркурий" — корабль нового поколения на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. Его заложили 28 октября 2016 года под названием "Дерзкий". Передача флоту запланирована на 2022 год.Машина сможет поражать надводные корабли противника крылатыми ракетами, вести поиск и уничтожать подводные лодки, обеспечивать с помощью зенитно-ракетного комплекса противовоздушную оборону и оказывать артиллерийскую поддержку при высадке десанта.

https://ria.ru/20210601/nato-1735031409.html

https://ria.ru/20210530/razrushiteli-1734814337.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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