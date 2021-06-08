https://ria.ru/20210608/nato-1736208282.html

НАТО навязывает России повестку середины прошлого века, заявили в МИД

НАТО навязывает России повестку середины прошлого века, заявили в МИД - РИА Новости, 09.06.2021

НАТО навязывает России повестку середины прошлого века, заявили в МИД

Холодная война должна была остаться в прошлом, но НАТО навязывает сегодня России повестку, которая должна была остаться в середине прошлого века, заявил во... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-08T19:43

2021-06-08T19:43

2021-06-09T05:11

россия

нато

александр грушко

европа

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Холодная война должна была остаться в прошлом, но НАТО навязывает сегодня России повестку, которая должна была остаться в середине прошлого века, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко."Военная ситуация (в Европе – ред.) ухудшается, ухудшается искусственно. Холодная война должна была остаться в прошлом, однако НАТО не смогла приспособиться к новым реалиям в сфере безопасности и вернулась к истокам – к необходимости защиты своих членов от угрозы с востока… На сегодняшний день фактически России навязывают повестку дня, которая должна была остаться где-то на рубеже 50-х годов прошлого столетия", - сказал Глушко в кулуарах форума "Примаковские чтения".

https://ria.ru/20210608/nato-1736177832.html

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россия, нато, александр грушко, европа, в мире