Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/nato-1736208282.html
НАТО навязывает России повестку середины прошлого века, заявили в МИД
НАТО навязывает России повестку середины прошлого века, заявили в МИД - РИА Новости, 09.06.2021
НАТО навязывает России повестку середины прошлого века, заявили в МИД
Холодная война должна была остаться в прошлом, но НАТО навязывает сегодня России повестку, которая должна была остаться в середине прошлого века, заявил во... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-08T19:43
2021-06-09T05:11
россия
нато
александр грушко
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/141575/41/1415754125_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_66514f3084bc2cc57930ad5ea36c613f.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Холодная война должна была остаться в прошлом, но НАТО навязывает сегодня России повестку, которая должна была остаться в середине прошлого века, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко."Военная ситуация (в Европе – ред.) ухудшается, ухудшается искусственно. Холодная война должна была остаться в прошлом, однако НАТО не смогла приспособиться к новым реалиям в сфере безопасности и вернулась к истокам – к необходимости защиты своих членов от угрозы с востока… На сегодняшний день фактически России навязывают повестку дня, которая должна была остаться где-то на рубеже 50-х годов прошлого столетия", - сказал Глушко в кулуарах форума "Примаковские чтения".
https://ria.ru/20210608/nato-1736177832.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/141575/41/1415754125_192:0:1967:1331_1920x0_80_0_0_0f2657544f1ea87f548d8a5b9d1348f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, александр грушко, европа, в мире

НАТО навязывает России повестку середины прошлого века, заявили в МИД

19:43 08.06.2021 (обновлено: 05:11 09.06.2021)
 
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПостоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Холодная война должна была остаться в прошлом, но НАТО навязывает сегодня России повестку, которая должна была остаться в середине прошлого века, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Военная ситуация (в Европе – ред.) ухудшается, ухудшается искусственно. Холодная война должна была остаться в прошлом, однако НАТО не смогла приспособиться к новым реалиям в сфере безопасности и вернулась к истокам – к необходимости защиты своих членов от угрозы с востока… На сегодняшний день фактически России навязывают повестку дня, которая должна была остаться где-то на рубеже 50-х годов прошлого столетия", - сказал Глушко в кулуарах форума "Примаковские чтения".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 16:45
МИД прокомментировал заявление Столтенберга о созыве Совета Россия-НАТО
 
РоссияНАТОАлександр ГрушкоЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
08:29В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
08:28В Красноярске пассажир такси несколько раз выстрелил по велосипедистам
08:20У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса
08:13Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
08:10Рязанский губернатор поручил помочь пострадавшим при пожаре в больнице
08:04Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США
Лента новостейМолния