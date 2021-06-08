https://ria.ru/20210608/nato-1736081560.html

Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО

Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 08.06.2021

Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО

Белый дом и официальный Киев опубликовали различающиеся заявления о содержании телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского; позднее офис... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T07:06

2021-06-08T07:06

2021-06-08T09:09

грузия

нато

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Белый дом и официальный Киев опубликовали различающиеся заявления о содержании телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского; позднее офис украинского лидера исправил неверное толкование слов президента США о членстве Украины в НАТО, сообщает издание Axios.В изначальной версии релиза офиса Зеленского утверждалось, что Байден отметил важность предоставления Киеву плана действий относительно членства в альянсе.Однако в Белом доме подчеркнули, что президент США этого не говорил. В сообщении пресс-службы украинского лидера теперь содержится другая формулировка: "Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в альянсе".Комментировать, поддерживает ли Байден эту идею, в Белом доме отказались.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. В последние месяцы Зеленский не раз поднимал эту тему. По его словам, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле на это заметили, что подобные шаги только усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.

https://ria.ru/20210608/oshibka-1736078139.html

https://ria.ru/20210608/peregovory-1736073871.html

грузия

сша

украина

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грузия, нато, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире