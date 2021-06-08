Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
07:06 08.06.2021 (обновлено: 09:09 08.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Белый дом и официальный Киев опубликовали различающиеся заявления о содержании телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского; позднее офис украинского лидера исправил неверное толкование слов президента США о членстве Украины в НАТО, сообщает издание Axios.
В изначальной версии релиза офиса Зеленского утверждалось, что Байден отметил важность предоставления Киеву плана действий относительно членства в альянсе.
Однако в Белом доме подчеркнули, что президент США этого не говорил.
"Украина неверно передала заявление и исправила запись", — заявил изданию представитель Совета национальной безопасности.
В сообщении пресс-службы украинского лидера теперь содержится другая формулировка: "Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в альянсе".
Комментировать, поддерживает ли Байден эту идею, в Белом доме отказались.
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. В последние месяцы Зеленский не раз поднимал эту тему. По его словам, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле на это заметили, что подобные шаги только усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.