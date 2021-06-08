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Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 08.06.2021
Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
Белый дом и официальный Киев опубликовали различающиеся заявления о содержании телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского; позднее офис... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T07:06
2021-06-08T09:09
грузия
нато
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Белый дом и официальный Киев опубликовали различающиеся заявления о содержании телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского; позднее офис украинского лидера исправил неверное толкование слов президента США о членстве Украины в НАТО, сообщает издание Axios.В изначальной версии релиза офиса Зеленского утверждалось, что Байден отметил важность предоставления Киеву плана действий относительно членства в альянсе.Однако в Белом доме подчеркнули, что президент США этого не говорил. В сообщении пресс-службы украинского лидера теперь содержится другая формулировка: "Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в альянсе".Комментировать, поддерживает ли Байден эту идею, в Белом доме отказались.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. В последние месяцы Зеленский не раз поднимал эту тему. По его словам, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле на это заметили, что подобные шаги только усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.
https://ria.ru/20210608/oshibka-1736078139.html
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грузия, нато, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО

07:06 08.06.2021 (обновлено: 09:09 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Белый дом и официальный Киев опубликовали различающиеся заявления о содержании телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского; позднее офис украинского лидера исправил неверное толкование слов президента США о членстве Украины в НАТО, сообщает издание Axios.
В изначальной версии релиза офиса Зеленского утверждалось, что Байден отметил важность предоставления Киеву плана действий относительно членства в альянсе.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
03:48
Вице-премьер Украины назвала "самую большую ошибку" НАТО
Однако в Белом доме подчеркнули, что президент США этого не говорил.

"Украина неверно передала заявление и исправила запись", — заявил изданию представитель Совета национальной безопасности.

В сообщении пресс-службы украинского лидера теперь содержится другая формулировка: "Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в альянсе".
Комментировать, поддерживает ли Байден эту идею, в Белом доме отказались.
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. В последние месяцы Зеленский не раз поднимал эту тему. По его словам, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле на это заметили, что подобные шаги только усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
00:25
Джо Байден провел телефонные переговоры с Зеленским
 
ГрузияНАТОВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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