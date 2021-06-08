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Диетолог назвала лучший напиток во время диеты
Диетолог назвала лучший напиток во время диеты - РИА Новости, 08.06.2021
Диетолог назвала лучший напиток во время диеты
Даже низкокалорийное питье не всегда полезно. Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik назвала... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T04:11
2021-06-08T04:11
2021-06-08T04:11
наталья нефедова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Даже низкокалорийное питье не всегда полезно. Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik назвала единственный полезный во время диеты напиток.Количество и качество того, что вы пьете, имеет такое же значение, как и то, что вы едите, отметила врач. Во время диеты она посоветовала избегать всех газировок. И сладких, и тех, которые не содержат сахара, так как в них есть сахарозаменители, а это далеко не самые полезные продукты. Наталья Нефедова назвала и другие напитки, от которых нужно отказаться. По ее словам, не стоит ждать, что какие-то напитки "волшебным" образом помогут избавиться от лишнего веса, а распространенное мнение, что кофе – это очень эффективное жиросжигающее средство, вряд ли соответствует действительности. "Кофе, конечно, ускоряет метаболизм, но не очень сильно, не так, чтобы это было заметно. Это не какое-то волшебство: мол, выпили чашку кофе – и все, начали терять килограммы с безумной скоростью, такого нет", – пояснила Наталья Нефедова. Лучший напиток во время диеты – это вода, уверена врач. "Я бы советовала, конечно, просто воду. Если вы хотите сделать ее интересней, можно выдавить туда лимон. Все остальное – это лишние калории, если мы говорим о диете", – отметила Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.Она добавила, что стоит не время от времени употреблять здоровые продукты и правильные напитки, а делать это постоянно, составив для себя сбалансированный рацион.
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наталья нефедова, россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Даже низкокалорийное питье не всегда полезно. Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова
в интервью радио Sputnik
назвала единственный полезный во время диеты напиток.
Количество и качество того, что вы пьете, имеет такое же значение, как и то, что вы едите, отметила врач. Во время диеты она посоветовала избегать всех газировок. И сладких, и тех, которые не содержат сахара, так как в них есть сахарозаменители, а это далеко не самые полезные продукты. Наталья Нефедова назвала и другие напитки, от которых нужно отказаться.
"Конечно, пакетированные соки надо исключить. Если это даже свежевыжатые соки, то надо иметь в виду, что в стакан свежевыжатого сока входит два-три апельсина, а это просто жидкие калории. Если запивать еду чаем зеленым или черным, то возможна нехватка металлов: цинка, магния, железа, потому что в чае есть хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться", – объяснила диетолог.
По ее словам, не стоит ждать, что какие-то напитки "волшебным" образом помогут избавиться от лишнего веса, а распространенное мнение, что кофе – это очень эффективное жиросжигающее средство, вряд ли соответствует действительности.
"Кофе, конечно, ускоряет метаболизм, но не очень сильно, не так, чтобы это было заметно. Это не какое-то волшебство: мол, выпили чашку кофе – и все, начали терять килограммы с безумной скоростью, такого нет", – пояснила Наталья Нефедова.
Лучший напиток во время диеты – это вода, уверена врач.
"Я бы советовала, конечно, просто воду. Если вы хотите сделать ее интересней, можно выдавить туда лимон. Все остальное – это лишние калории, если мы говорим о диете", – отметила Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.
Она добавила, что стоит не время от времени употреблять здоровые продукты и правильные напитки, а делать это постоянно, составив для себя сбалансированный рацион.