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Диетолог назвала лучший напиток во время диеты

Диетолог назвала лучший напиток во время диеты - РИА Новости, 08.06.2021

Диетолог назвала лучший напиток во время диеты

Даже низкокалорийное питье не всегда полезно. Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik назвала... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T04:11

2021-06-08T04:11

2021-06-08T04:11

наталья нефедова

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Даже низкокалорийное питье не всегда полезно. Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik назвала единственный полезный во время диеты напиток.Количество и качество того, что вы пьете, имеет такое же значение, как и то, что вы едите, отметила врач. Во время диеты она посоветовала избегать всех газировок. И сладких, и тех, которые не содержат сахара, так как в них есть сахарозаменители, а это далеко не самые полезные продукты. Наталья Нефедова назвала и другие напитки, от которых нужно отказаться. По ее словам, не стоит ждать, что какие-то напитки "волшебным" образом помогут избавиться от лишнего веса, а распространенное мнение, что кофе – это очень эффективное жиросжигающее средство, вряд ли соответствует действительности. "Кофе, конечно, ускоряет метаболизм, но не очень сильно, не так, чтобы это было заметно. Это не какое-то волшебство: мол, выпили чашку кофе – и все, начали терять килограммы с безумной скоростью, такого нет", – пояснила Наталья Нефедова. Лучший напиток во время диеты – это вода, уверена врач. "Я бы советовала, конечно, просто воду. Если вы хотите сделать ее интересней, можно выдавить туда лимон. Все остальное – это лишние калории, если мы говорим о диете", – отметила Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.Она добавила, что стоит не время от времени употреблять здоровые продукты и правильные напитки, а делать это постоянно, составив для себя сбалансированный рацион.

https://rsport.ria.ru/20210605/persik-1735660392.html

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наталья нефедова, россия, здоровье - общество, общество