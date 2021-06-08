https://ria.ru/20210608/myaso-1736077313.html

ФАС проверила цены на мясо в торговых сетях и не нашла нарушений

ФАС проверила цены на мясо в торговых сетях и не нашла нарушений - РИА Новости, 08.06.2021

ФАС проверила цены на мясо в торговых сетях и не нашла нарушений

Федеральная антимонопольная служба проверила торговые сети в связи с ростом цен на свинину и говядину – нарушений не выявлено, сообщили РИА Новости в службе. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T03:06

2021-06-08T03:06

2021-06-08T03:06

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверила торговые сети в связи с ростом цен на свинину и говядину – нарушений не выявлено, сообщили РИА Новости в службе.По данным Росстата, с 25 по 31 мая в России выросли цены, в том числе на свинину и говядину."Федеральная антимонопольная служба провела анализ ценообразования и причин роста цен на говядину и свинину в крупнейших торговых сетях. Нарушений антимонопольного законодательства в ходе проверок не выявлено", - информирует служба.В ФАС напомнили, что "наблюдаемый рост цен на плодоовощную продукцию носит сезонный характер и обусловлен поступлением в торговые сети урожая продукции текущего сезона".

https://ria.ru/20210607/inflyatsiya-1736053920.html

https://ria.ru/20210607/maslo-1735940018.html

россия

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2021

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество