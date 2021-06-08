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ФАС проверила цены на мясо в торговых сетях и не нашла нарушений
ФАС проверила цены на мясо в торговых сетях и не нашла нарушений - РИА Новости, 08.06.2021
ФАС проверила цены на мясо в торговых сетях и не нашла нарушений
Федеральная антимонопольная служба проверила торговые сети в связи с ростом цен на свинину и говядину – нарушений не выявлено, сообщили РИА Новости в службе. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T03:06
2021-06-08T03:06
2021-06-08T03:06
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверила торговые сети в связи с ростом цен на свинину и говядину – нарушений не выявлено, сообщили РИА Новости в службе.По данным Росстата, с 25 по 31 мая в России выросли цены, в том числе на свинину и говядину."Федеральная антимонопольная служба провела анализ ценообразования и причин роста цен на говядину и свинину в крупнейших торговых сетях. Нарушений антимонопольного законодательства в ходе проверок не выявлено", - информирует служба.В ФАС напомнили, что "наблюдаемый рост цен на плодоовощную продукцию носит сезонный характер и обусловлен поступлением в торговые сети урожая продукции текущего сезона".
https://ria.ru/20210607/inflyatsiya-1736053920.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество