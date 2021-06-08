Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/myaso-1736077313.html
ФАС проверила цены на мясо в торговых сетях и не нашла нарушений
ФАС проверила цены на мясо в торговых сетях и не нашла нарушений - РИА Новости, 08.06.2021
ФАС проверила цены на мясо в торговых сетях и не нашла нарушений
Федеральная антимонопольная служба проверила торговые сети в связи с ростом цен на свинину и говядину – нарушений не выявлено, сообщили РИА Новости в службе. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T03:06
2021-06-08T03:06
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251451_0:23:3117:1776_1920x0_80_0_0_21ca7ce7f0a8d406237a422082973ddb.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверила торговые сети в связи с ростом цен на свинину и говядину – нарушений не выявлено, сообщили РИА Новости в службе.По данным Росстата, с 25 по 31 мая в России выросли цены, в том числе на свинину и говядину."Федеральная антимонопольная служба провела анализ ценообразования и причин роста цен на говядину и свинину в крупнейших торговых сетях. Нарушений антимонопольного законодательства в ходе проверок не выявлено", - информирует служба.В ФАС напомнили, что "наблюдаемый рост цен на плодоовощную продукцию носит сезонный характер и обусловлен поступлением в торговые сети урожая продукции текущего сезона".
https://ria.ru/20210607/inflyatsiya-1736053920.html
https://ria.ru/20210607/maslo-1735940018.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251451_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_72ae6027407c4b11c60ad3f2859062f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

ФАС проверила цены на мясо в торговых сетях и не нашла нарушений

03:06 08.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте
Прилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверила торговые сети в связи с ростом цен на свинину и говядину – нарушений не выявлено, сообщили РИА Новости в службе.
По данным Росстата, с 25 по 31 мая в России выросли цены, в том числе на свинину и говядину.
Полки с продуктами в супермаркете в Чите - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
Вчера, 19:30
Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
"Федеральная антимонопольная служба провела анализ ценообразования и причин роста цен на говядину и свинину в крупнейших торговых сетях. Нарушений антимонопольного законодательства в ходе проверок не выявлено", - информирует служба.
В ФАС напомнили, что "наблюдаемый рост цен на плодоовощную продукцию носит сезонный характер и обусловлен поступлением в торговые сети урожая продукции текущего сезона".
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
Вчера, 08:53Петербургский международный экономический форум
Власти ответили на вопрос о продлении ценовых соглашений по маслу
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Минприроды заявило о сильном занижении двумя регионами данных по пожарам
09:07Москве понятна политика США на Украине, заявили в МИД
09:07Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"
09:05МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве
09:00Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
08:49В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице
08:43Умерла писательница Елена Стефанович
08:33На Камчатке объявили режим угрозы ЧС
08:25Младич придет в суд на оглашение вердикта по апелляции на приговор
08:17Москвичей предупредили о грозе и граде
08:09В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам
07:48Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
07:43Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде
07:30ВТБ узнал, когда россияне больше всего тратят на такси
07:30Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке
07:16Названы города, в которых чаще всего происходят "пьяные преступления"
07:11Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян
07:07ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению
07:06Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
06:30Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах
Лента новостейМолния