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Москвичей предупредили о грозе и граде
Москвичей предупредили о грозе и граде - РИА Новости, 08.06.2021
Москвичей предупредили о грозе и граде
Ливни, грозы, местами град и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T08:17
2021-06-08T08:17
2021-06-08T08:17
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ливни, грозы, местами град и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня синаптическая ситуация в атмосфере над столицей изменится несущественно и по-прежнему будет формироваться северной периферией циклона. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня ливневого характера с грозами, в отдельных районах возможен град. Максимальная температура воздуха - плюс 22-24, по области - плюс 20-25", - рассказал Леус.По словам синоптика, ожидается северо-восточный ветер, 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного ниже нормы - 745 миллиметра ртутного столба.
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михаил леус, москва, общество