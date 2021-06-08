https://ria.ru/20210608/moskva-1736084192.html

Москвичей предупредили о грозе и граде

Москвичей предупредили о грозе и граде - РИА Новости, 08.06.2021

Москвичей предупредили о грозе и граде

Ливни, грозы, местами град и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T08:17

2021-06-08T08:17

2021-06-08T08:17

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ливни, грозы, местами град и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня синаптическая ситуация в атмосфере над столицей изменится несущественно и по-прежнему будет формироваться северной периферией циклона. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня ливневого характера с грозами, в отдельных районах возможен град. Максимальная температура воздуха - плюс 22-24, по области - плюс 20-25", - рассказал Леус.По словам синоптика, ожидается северо-восточный ветер, 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного ниже нормы - 745 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210608/velosiped-1736082452.html

москва

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михаил леус, москва, общество