https://ria.ru/20210608/moshenniki-1736127459.html
В мае в России удвоилось число сайтов по продаже поддельных авиабилетов
В мае в России удвоилось число сайтов по продаже поддельных авиабилетов - РИА Новости, 08.06.2021
В мае в России удвоилось число сайтов по продаже поддельных авиабилетов
В мае число сайтов, которые торгуют поддельными авиабилетами, выросло в два раза, сообщает сервис Настоящийбилет.рф. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:07
2021-06-08T14:07
2021-06-08T14:07
роскачество
туризм
туризм
мошенничество
туристы
авиакомпании
авиабилеты
самолеты
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150099/25/1500992510_0:387:4966:3180_1920x0_80_0_0_d67411c585425aefc2850f0e7a300f7a.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В мае число сайтов, которые торгуют поддельными авиабилетами, выросло в два раза, сообщает сервис Настоящийбилет.рф.Совместный проект Авиасейлс, BrandSecurity и Роскачества в мае выявил 191 ресурс по продаже поддельных проездных документов. Это на 96 процентов больше, чем в апреле 2021 года. За месяц 162 сайта и профиля в социальных сетях было заблокировано. "Чем ближе к пику сезона, тем больше мошеннических сайтов. Одни люди хотят отдохнуть, а другие – обмануть неопытных пользователей. Например, принять оплату за билет переводом на карту частному лицу. Это одна из популярных сейчас схем", — объясняет Янис Дзенис, PR-директор Авиасейлс.CEO BrandSecurity Руслан Кривулин уточняет, что мошенники чаще всего используют несколько способов обмана путешественников в интернете. Они создают домены, похожие на официальные названия ресурсов по продаже билетов. Также они полностью копируют оформление сайтов настоящих компаний. "В последнее время распространены фейковые аккаунты в социальных сетях: мошенники используют логотип тревел-компании, утверждают, что являются ее сотрудниками и предлагают персональную скидку, что, конечно, оказывается обманом", – комментирует эксперт.
https://ria.ru/20210531/puteshestviya-1734878976.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150099/25/1500992510_106:0:4861:3566_1920x0_80_0_0_133850fd6a5b416d959e59784caa6f67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскачество, туризм, мошенничество, туристы, авиакомпании, авиабилеты, самолеты, новости - туризм
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В мае число сайтов, которые торгуют поддельными авиабилетами, выросло в два раза, сообщает сервис Настоящийбилет.рф.
Совместный проект Авиасейлс, BrandSecurity и Роскачества в мае выявил 191 ресурс по продаже поддельных проездных документов. Это на 96 процентов больше, чем в апреле 2021 года. За месяц 162 сайта и профиля в социальных сетях было заблокировано.
"Чем ближе к пику сезона, тем больше мошеннических сайтов. Одни люди хотят отдохнуть, а другие – обмануть неопытных пользователей. Например, принять оплату за билет переводом на карту частному лицу. Это одна из популярных сейчас схем", — объясняет Янис Дзенис, PR-директор Авиасейлс.
CEO BrandSecurity Руслан Кривулин уточняет, что мошенники чаще всего используют несколько способов обмана путешественников в интернете. Они создают домены, похожие на официальные названия ресурсов по продаже билетов. Также они полностью копируют оформление сайтов настоящих компаний.
"В последнее время распространены фейковые аккаунты в социальных сетях: мошенники используют логотип тревел-компании, утверждают, что являются ее сотрудниками и предлагают персональную скидку, что, конечно, оказывается обманом", – комментирует эксперт.