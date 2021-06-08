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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210608/moshenniki-1736127459.html
В мае в России удвоилось число сайтов по продаже поддельных авиабилетов
В мае в России удвоилось число сайтов по продаже поддельных авиабилетов - РИА Новости, 08.06.2021
В мае в России удвоилось число сайтов по продаже поддельных авиабилетов
В мае число сайтов, которые торгуют поддельными авиабилетами, выросло в два раза, сообщает сервис Настоящийбилет.рф. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:07
2021-06-08T14:07
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В мае число сайтов, которые торгуют поддельными авиабилетами, выросло в два раза, сообщает сервис Настоящийбилет.рф.Совместный проект Авиасейлс, BrandSecurity и Роскачества в мае выявил 191 ресурс по продаже поддельных проездных документов. Это на 96 процентов больше, чем в апреле 2021 года. За месяц 162 сайта и профиля в социальных сетях было заблокировано. "Чем ближе к пику сезона, тем больше мошеннических сайтов. Одни люди хотят отдохнуть, а другие – обмануть неопытных пользователей. Например, принять оплату за билет переводом на карту частному лицу. Это одна из популярных сейчас схем", — объясняет Янис Дзенис, PR-директор Авиасейлс.CEO BrandSecurity Руслан Кривулин уточняет, что мошенники чаще всего используют несколько способов обмана путешественников в интернете. Они создают домены, похожие на официальные названия ресурсов по продаже билетов. Также они полностью копируют оформление сайтов настоящих компаний. "В последнее время распространены фейковые аккаунты в социальных сетях: мошенники используют логотип тревел-компании, утверждают, что являются ее сотрудниками и предлагают персональную скидку, что, конечно, оказывается обманом", – комментирует эксперт.
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роскачество, туризм, мошенничество, туристы, авиакомпании, авиабилеты, самолеты, новости - туризм

В мае в России удвоилось число сайтов по продаже поддельных авиабилетов

14:07 08.06.2021
 
© Fotolia / Kaspars GrinvaldsОнлайн покупка авиабилетов
Онлайн покупка авиабилетов - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Fotolia / Kaspars Grinvalds
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В мае число сайтов, которые торгуют поддельными авиабилетами, выросло в два раза, сообщает сервис Настоящийбилет.рф.
Совместный проект Авиасейлс, BrandSecurity и Роскачества в мае выявил 191 ресурс по продаже поддельных проездных документов. Это на 96 процентов больше, чем в апреле 2021 года. За месяц 162 сайта и профиля в социальных сетях было заблокировано.
"Чем ближе к пику сезона, тем больше мошеннических сайтов. Одни люди хотят отдохнуть, а другие – обмануть неопытных пользователей. Например, принять оплату за билет переводом на карту частному лицу. Это одна из популярных сейчас схем", — объясняет Янис Дзенис, PR-директор Авиасейлс.
CEO BrandSecurity Руслан Кривулин уточняет, что мошенники чаще всего используют несколько способов обмана путешественников в интернете. Они создают домены, похожие на официальные названия ресурсов по продаже билетов. Также они полностью копируют оформление сайтов настоящих компаний.
"В последнее время распространены фейковые аккаунты в социальных сетях: мошенники используют логотип тревел-компании, утверждают, что являются ее сотрудниками и предлагают персональную скидку, что, конечно, оказывается обманом", – комментирует эксперт.
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