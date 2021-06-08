Россия предложила США обследовать старейший модуль МКС
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия предложила США обследовать сделанный за американские деньги старейший модуль Международной космической станции (МКС) "Заря" после утечки воздуха, выявленной в российском модуле "Звезда", сообщил Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса").
Модуль "Заря" - старейший в составе МКС (запущен в 1998 году), входит в состав российского сегмента станции. Он сделан Россией за деньги США, и его обслуживание осуществляется за счет американцев.
Как отмечается на сайте предприятия, специалисты Центра Хруничева, НАСА и компании Boeing обсудили вопросы эксплуатации модулей "Заря" и "Звезда".
"Стороны оценили работоспособность ФГБ [функционально-грузовой блок "Заря"] на основе анализа его функциональности в составе станции. По инициативе Центра Хруничева сделаны предложения по проведению его диагностики для исключения нештатных ситуаций, аналогичных возникшим с модулем "Звезда", связанных с герметичностью корпуса", - говорится в релизе.
Кроме того, достигнута договоренность по продолжению контракта между Центром Хруничева и Boeing по закупке запчастей и сменных блоков для "Зари" и обслуживанию модуля в 2021-2024 годах для расширения его технических возможностей.
Как сообщается, стороны также обсудили вопросы продления срока службы модуля "Звезда" с "учетом замечаний к работе его систем".
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
11 марта, 14:08НаукаЭкипаж МКС завершил ремонт модуля "Звезда"
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.