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Россия предложила США обследовать старейший модуль МКС
Россия предложила США обследовать старейший модуль МКС - РИА Новости, 08.06.2021
Россия предложила США обследовать старейший модуль МКС
Россия предложила США обследовать сделанный за американские деньги старейший модуль Международной космической станции (МКС) "Заря" после утечки воздуха,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:55
2021-06-08T12:55
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия предложила США обследовать сделанный за американские деньги старейший модуль Международной космической станции (МКС) "Заря" после утечки воздуха, выявленной в российском модуле "Звезда", сообщил Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса").Модуль "Заря" - старейший в составе МКС (запущен в 1998 году), входит в состав российского сегмента станции. Он сделан Россией за деньги США, и его обслуживание осуществляется за счет американцев.Как отмечается на сайте предприятия, специалисты Центра Хруничева, НАСА и компании Boeing обсудили вопросы эксплуатации модулей "Заря" и "Звезда".Кроме того, достигнута договоренность по продолжению контракта между Центром Хруничева и Boeing по закупке запчастей и сменных блоков для "Зари" и обслуживанию модуля в 2021-2024 годах для расширения его технических возможностей.Как сообщается, стороны также обсудили вопросы продления срока службы модуля "Звезда" с "учетом замечаний к работе его систем".Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, сша

Россия предложила США обследовать старейший модуль МКС

12:55 08.06.2021
 
© NASAФГБ "Заря" и соединительный модуль Node-1 Unity
ФГБ Заря и соединительный модуль Node-1 Unity - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© NASA
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия предложила США обследовать сделанный за американские деньги старейший модуль Международной космической станции (МКС) "Заря" после утечки воздуха, выявленной в российском модуле "Звезда", сообщил Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса").
Модуль "Заря" - старейший в составе МКС (запущен в 1998 году), входит в состав российского сегмента станции. Он сделан Россией за деньги США, и его обслуживание осуществляется за счет американцев.
Как отмечается на сайте предприятия, специалисты Центра Хруничева, НАСА и компании Boeing обсудили вопросы эксплуатации модулей "Заря" и "Звезда".
"Стороны оценили работоспособность ФГБ [функционально-грузовой блок "Заря"] на основе анализа его функциональности в составе станции. По инициативе Центра Хруничева сделаны предложения по проведению его диагностики для исключения нештатных ситуаций, аналогичных возникшим с модулем "Звезда", связанных с герметичностью корпуса", - говорится в релизе.
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Кроме того, достигнута договоренность по продолжению контракта между Центром Хруничева и Boeing по закупке запчастей и сменных блоков для "Зари" и обслуживанию модуля в 2021-2024 годах для расширения его технических возможностей.
Как сообщается, стороны также обсудили вопросы продления срока службы модуля "Звезда" с "учетом замечаний к работе его систем".
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
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В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
 
РоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАСША
 
 
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