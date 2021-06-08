https://ria.ru/20210608/modigliani-1735970269.html

Искусственный интеллект восстановил портрет первой любви Модильяни

Искусственный интеллект восстановил портрет первой любви Модильяни - РИА Новости, 08.06.2021

Искусственный интеллект восстановил портрет первой любви Модильяни

С помощью искусственного интеллекта, рентгеновских лучей и 3D-печати эксперты восстановили изначальное изображение первой любви итальянского... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T07:06

2021-06-08T07:06

2021-06-08T07:06

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амедео модильяни

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. С помощью искусственного интеллекта, рентгеновских лучей и 3D-печати эксперты восстановили изначальное изображение первой любви итальянского художника-экспрессиониста Амедео Модильяни — журналистки и поэтессы Беатрис Гастингс, находившееся под картиной "Портрет девушки" (1917), сообщает The Guardian. Считается, что после того, как закончился бурный роман Модильяни и Гастингс, который длился примерно два года, художник "стер Беатрис из своей памяти", написав поверх ее портрета изображение другой женщины. Об этом впервые стало известно в 2018 году, когда специалисты из лондонской галереи Тейт, где сейчас хранится "Портрет девушки", с помощью рентгена обнаружили призрачные очертания фигуры в полный рост. Тогда куратор музея Нэнси Айрсон предположила, что на холсте — Беатрис Гастингс, которую Модильяни мог написать в 1916 году, незадолго до их разрыва. Теперь же ученые из Университетского колледжа Лондона Энтони Бурачед и Джордж Канн воссоздали утраченное полотно и напечатали его в цвете на 3D-принтере. Бурачед и Канн также сотрудничали с Дэвидом Дж. Строком, приглашенным лектором из Стэнфордского университета (США, Калифорния), который специализируется на изучении искусства с помощью современных технологий. Он отметил, что благодаря такой методике о мировых шедеврах можно узнать "что-то новое". Кеннет Уэйн, ведущий эксперт по Модильяни, сказал, что итальянский мастер создал около 14 картин маслом и десятки рисунков Беатрис Гастингс (с 1914 по 1916 годы она была его главной музой). Именно под ее влиянием развился фирменный стиль художника, который изображал людей с удлиненными лицами и шеями. Хотя Уэйн признал, что портреты Гастингс в исполнении Модильяни все очень разные — иногда с округлым лицом, иногда с удлиненным и даже с разным цветом волос, он еще не уверен, что Беатрис изображена на этом портрете. И тем не менее, "Спрятанный" портрет (так его назвали специалисты) все же представят публике. Он будет выставлен в Лондоне, в галерее Lebenson с 10 июня по 25 июня.

https://ria.ru/20210420/intellekt-1728969209.html

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи, выставки, амедео модильяни, стэнфордский университет, калифорния, лондон, сша, искусство, новости культуры