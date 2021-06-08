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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210608/modigliani-1735970269.html
Искусственный интеллект восстановил портрет первой любви Модильяни
Искусственный интеллект восстановил портрет первой любви Модильяни - РИА Новости, 08.06.2021
Искусственный интеллект восстановил портрет первой любви Модильяни
С помощью искусственного интеллекта, рентгеновских лучей и 3D-печати эксперты восстановили изначальное изображение первой любви итальянского... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T07:06
2021-06-08T07:06
музеи
выставки
амедео модильяни
стэнфордский университет
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лондон
сша
искусство
культура
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. С помощью искусственного интеллекта, рентгеновских лучей и 3D-печати эксперты восстановили изначальное изображение первой любви итальянского художника-экспрессиониста Амедео Модильяни — журналистки и поэтессы Беатрис Гастингс, находившееся под картиной "Портрет девушки" (1917), сообщает The Guardian. Считается, что после того, как закончился бурный роман Модильяни и Гастингс, который длился примерно два года, художник "стер Беатрис из своей памяти", написав поверх ее портрета изображение другой женщины. Об этом впервые стало известно в 2018 году, когда специалисты из лондонской галереи Тейт, где сейчас хранится "Портрет девушки", с помощью рентгена обнаружили призрачные очертания фигуры в полный рост. Тогда куратор музея Нэнси Айрсон предположила, что на холсте — Беатрис Гастингс, которую Модильяни мог написать в 1916 году, незадолго до их разрыва. Теперь же ученые из Университетского колледжа Лондона Энтони Бурачед и Джордж Канн воссоздали утраченное полотно и напечатали его в цвете на 3D-принтере. Бурачед и Канн также сотрудничали с Дэвидом Дж. Строком, приглашенным лектором из Стэнфордского университета (США, Калифорния), который специализируется на изучении искусства с помощью современных технологий. Он отметил, что благодаря такой методике о мировых шедеврах можно узнать "что-то новое". Кеннет Уэйн, ведущий эксперт по Модильяни, сказал, что итальянский мастер создал около 14 картин маслом и десятки рисунков Беатрис Гастингс (с 1914 по 1916 годы она была его главной музой). Именно под ее влиянием развился фирменный стиль художника, который изображал людей с удлиненными лицами и шеями. Хотя Уэйн признал, что портреты Гастингс в исполнении Модильяни все очень разные — иногда с округлым лицом, иногда с удлиненным и даже с разным цветом волос, он еще не уверен, что Беатрис изображена на этом портрете. И тем не менее, "Спрятанный" портрет (так его назвали специалисты) все же представят публике. Он будет выставлен в Лондоне, в галерее Lebenson с 10 июня по 25 июня.
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музеи, выставки, амедео модильяни, стэнфордский университет, калифорния, лондон, сша, искусство, новости культуры

Искусственный интеллект восстановил портрет первой любви Модильяни

07:06 08.06.2021
 
© Фото : MORF Gallery / Oxia Palus"Скрытый" портрет Беатрис Гастингс авторства Амадео Модильяни, воссозданный Оксией Палус с использованием технологий искусственного интеллекта
Скрытый портрет Беатрис Гастингс авторства Амадео Модильяни, воссозданный Оксией Палус с использованием технологий искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : MORF Gallery / Oxia Palus
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. С помощью искусственного интеллекта, рентгеновских лучей и 3D-печати эксперты восстановили изначальное изображение первой любви итальянского художника-экспрессиониста Амедео Модильяни — журналистки и поэтессы Беатрис Гастингс, находившееся под картиной "Портрет девушки" (1917), сообщает The Guardian.
Амедео Модильяни. "Портрет девушки". 1917
Амедео Модильяни. Портрет девушки. 1917
Амедео Модильяни. "Портрет девушки". 1917
Считается, что после того, как закончился бурный роман Модильяни и Гастингс, который длился примерно два года, художник "стер Беатрис из своей памяти", написав поверх ее портрета изображение другой женщины.
Об этом впервые стало известно в 2018 году, когда специалисты из лондонской галереи Тейт, где сейчас хранится "Портрет девушки", с помощью рентгена обнаружили призрачные очертания фигуры в полный рост. Тогда куратор музея Нэнси Айрсон предположила, что на холсте — Беатрис Гастингс, которую Модильяни мог написать в 1916 году, незадолго до их разрыва.
Теперь же ученые из Университетского колледжа Лондона Энтони Бурачед и Джордж Канн воссоздали утраченное полотно и напечатали его в цвете на 3D-принтере.

"Используя стандартные математические методы, мы можем увидеть края и контуры картин Модильяни так, как если бы они были нарисованы мелом на доске. Современные методы искусственного интеллекта также позволяют воспроизводить цвет и текстуру краски оригинальных произведений", — прокомментировал Бурачед.

Бурачед и Канн также сотрудничали с Дэвидом Дж. Строком, приглашенным лектором из Стэнфордского университета (США, Калифорния), который специализируется на изучении искусства с помощью современных технологий. Он отметил, что благодаря такой методике о мировых шедеврах можно узнать "что-то новое".
Кеннет Уэйн, ведущий эксперт по Модильяни, сказал, что итальянский мастер создал около 14 картин маслом и десятки рисунков Беатрис Гастингс (с 1914 по 1916 годы она была его главной музой). Именно под ее влиянием развился фирменный стиль художника, который изображал людей с удлиненными лицами и шеями.
© Фото : Sotheby'sАмедео Модильяни. "Лежащая обнаженная". 1917-1918
Амедео Модильяни. Лежащая обнаженная. 1917-1918
1 из 3
Амедео Модильяни. "Лежащая обнаженная". 1917-1918
© Фото : Sotheby's
© Амадео МодильяниПортрет Маревны (художницы Марии Воробьевой-Стебельской) кисти Амадео Модильяни
Портрет Маревны (художницы Марии Воробьевой-Стебельской) кисти Амадео Модильяни
2 из 3
Портрет Маревны (художницы Марии Воробьевой-Стебельской) кисти Амадео Модильяни
© Амадео Модильяни
© Фото : public domainКартина Амедео Модильяни «Женщина с веером»
Картина Амедео Модильяни «Женщина с веером»
3 из 3
Картина Амедео Модильяни «Женщина с веером»
© Фото : public domain
1 из 3
Амедео Модильяни. "Лежащая обнаженная". 1917-1918
© Фото : Sotheby's
2 из 3
Портрет Маревны (художницы Марии Воробьевой-Стебельской) кисти Амадео Модильяни
© Амадео Модильяни
3 из 3
Картина Амедео Модильяни «Женщина с веером»
© Фото : public domain
Хотя Уэйн признал, что портреты Гастингс в исполнении Модильяни все очень разные — иногда с округлым лицом, иногда с удлиненным и даже с разным цветом волос, он еще не уверен, что Беатрис изображена на этом портрете.
И тем не менее, "Спрятанный" портрет (так его назвали специалисты) все же представят публике. Он будет выставлен в Лондоне, в галерее Lebenson с 10 июня по 25 июня.
Картина Пабло Пикассо Нищенка, сидящая на корточках, 1902
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Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры


 
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